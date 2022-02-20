نساء في حياة أحمد سالم.. حكاية 5 زيجات لأول مذيع بالإذاعة المصرية

هو أول من نطق «هنا القاهرة» يوم افتتاح الإذاعة عام 1934 ليس هذا فحسب فهو أيضًا متعدد المواهب، ممثل سينمائي ومنتج ومخرج، هو أحمد سالم، أول مذيع بالإذاعة المصرية، والذي يتزامن اليوم 20 فبراير ذكرى ميلاده.

شارك في كل الأفلام التي أخرجها

تعددت زيجات الإذاعي أحمد سالم، حيث تزوج من الفنانة مديحة يسري، ثم خيرية البكري، وأمينة البارودي، كما تزوج من المطربة أسمهان، والراقصة تحية كاريوكا.

تفرغ أحمد سالم لبناء صرح السينما المصرية، فبنى استديو مصر على غرار أحدث استديوهات ذلك الزمان، كما تولى عملية توظيف الفنانين الأجانب والمصريين.

وكان إنتاج استديو مصر الأول هو فيلم «وداد» لكوكب الشرق أم كلثوم وأحمد علام، وأنتج العديد من الأفلام الناجحة بعد ذلك والتي اتسمت أفلامه بالطابع الاجتماعي ومثل في كل الأفلام التي أخرجها.

ففي أحد الأيام وعقب عودة أسمهان متأخرة كعادتها ضج الرجل من تصرفاتها وتشاجرا، وهددا بسلاحه الشخصي، وكانت معها صديقة اتصلت بالشرطة التي جاءت، ما زاد من ثورة سالم، وتبادل إطلاق النيران مع الشرطة، وأصيب برصاصة في صدره، وظل يعاني من أثرها، واحتاج بعد سنوات تدخل جراحي للتخلص من آلامها، لكن لم يُكتب له النجاة، وكان في ذلك الوقت زوجا للفنانة الكبيرة مديحة يسري.

أسمهان سبب وفاته

وفي حوار قديم أجرته مع برنامج «بوضوح» تقديم الإعلامي عمرو الليثي، تحدثت عنه مديحة قائلة «أكتر حد حبتيه في حياتي أحمد سالم، لأنه الوحيد الذي لم يخني، كل طلاقاتي عن خيانة زوجية ودي الحاجة الوحيدة اللي مقبلهاش».

وأضافت: «أحمد سالم لم يخني ولا برمش عينه، قبلي كان بيحب أسمهان وتزوجها، لكن لآخر دقيقة قبل الوفاة في المستشفى مكنش بينده لبنته ولا أي حد من اخواته، بس ينده عليا مديحة ادخله الأوضة واقعد على حرف السرير».