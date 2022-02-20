الثلوج تغطي سانت كاترين.. درجة الحرارة تحت الصفر واستمرار الطوارئ بالمحافظة

تتعرض مدينة سانت كاترين منذ أمس إلى طقس شديد البرودة تسبب في تساقط الأمطار لمدة ساعتين، تلاها تساقط الثلوج علي المدينة ليلة أمس بغزارة، وسجلت المدينة درجة حرارة أقل من الصفر.

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، لـ«الوطن»، إن المدينة تتعرض منذ أمس لأجواء شتوية شديدة البرودة أثرت علي الحالة العامة للمدينة، موضحًا أنه كانت هناك تحذيرات من الطقس وجرى إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المناخ المتقلب.

درجة الحرارة في سانت كاترين تحت الصفر

وأضاف «العناني» أن مدينة سانت كاترين سجلت درجة حرارة 2 تحت الصفر منذ أمس، ودرجة الحرارة علي جبل موسي 6 تحت الصفر، وعلى جبل سانت كاترين 9 تحت الصفر، وعلى جبل عباس 7 تحت الصفر.

وأوضح «العناني»، أن الثلوج تراكمت في جميع أنحاء المدينة وتحولت إلى اللون الأبيض، وغطت طبقات الثلوج قمم الجبال في منظر طبيعي لا يتكرر في محافظات مصر.

استقبال أفواج سياحية رغم الثلوج

وأكد «العناني»، أنه على الرغم من شدة البرودة والثلوج، استقبلت المدينة ليلة أمس 500 سائح من مختلف الجنسيات معظمهم من جنوب شرق آسيا، وهم من حجاج طائفة الروم الأرثوذكس، إذ يأتون للصعود إلى قمة جبل موسى، ثم زيارة دير سانت كاترين، وهما من شعائر حج الروم الأرثوذكس.

في السياق نفسه، أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، استمرار حالة الطوارئ بالمحافظة حتى انتهاء موجة البرد والأمطار، موضحا أنه جرى شفط المياه المتراكمة بسبب الأمطار من كل المدن.