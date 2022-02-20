«الملا» يوجه بالالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات الجديدة وفقاً لمعايير الجودة

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع اللجنة العليا للمشروعات البترولية لاستعراض موقف تقدم الأعمال الهندسية والانشائية لعدد من مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة الجارى تنفيذها، والتي شملت مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز بشركة تكنولوجيا الأخشاب بادكو بمحافظة البحيرة، وهو الأول من نوعه فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط والثانى على مستوى العالم، ومشروع إنشاء مجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط لتكرير البترول «أنوبك» ومشروع توسعات مصفاة شركة ميدور بالإسكندرية بالإضافة إلى مشروع مجمع التفحيم وإنشاء وحدة إنتاج الفحم بشركة السويس لتصنيع البترول.

اجتماع لجنة المشروعات البترولية

وفى بداية الاجتماع، وجه «الملا» التهنئة للعاملين بقطاع البترول على نجاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «ايجبس 2022»، وما لاقاه من صدى كبير فى المنطقة والعالم ، وأصبح محل اهتمام وملتقى لكثير من شركات البترول العالمية.

وخلال الاجتماع ، أكد «الملا» على أهمية تلك المشروعات لما تحققه من قيمة مضافة ودعم للاقتصاد الوطني، فضلا عن دورها المهم في تأمين جانب كبير من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والكيماوية وتقليل كميات الاستيراد.

الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات

ووجه وزير البترول بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ مراحل المشروعات الجديدة وفقاً لأعلى معايير الجودة من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة والعمل على تذليل أى تحديات قد تؤثر على مراحل التنفيذ من خلال التنسيق الكامل والتكامل بين شركات القطاع والجهات المعنية بالدولة للاسراع بوضع تلك المشروعات على الإنتاج، مع مراعاة الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية واشتراطات الحفاظ على البيئة.

حضر الاجتماع الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع والمهندس أحمد بركة رئيس شركة تكنولوجيا الأخشاب والمهندس محمد بدر رئيس شركة أنوبك والكيميائى جمال القرعيش رئيس شركة ميدور والكيميائى هشام فتحى رئيس شركة السويس لتصنيع البترول ، والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة إنبى ، ونائبى رئيس هيئة البترول للتكرير والتصنيع الكيميائى أشرف الشامى والتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة ، ونائب رئيس شركة إيكم للتخطيط والمشروعات المهندس عمرو الحلبى ، والمهندس أحمد الخليفة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة والمهندس أحمد سمير مدير عام متابعة المشروعات بالوزارة.