سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 20 فبراير 2022

الاستعلام عن سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد الموافق 20 فبراير تصدر محركات البحث العالمية «جوجل» خلال الدقائق الماضية، بفضل الإقبال على شرائه في الأونة الأخيرة من قبل أصحاب المزارع الداجنة، لتجهيز دورات بالتزامن مع شهر رمضان المقبل 2022، حيث تعد اللحوم البيضاء وجبة رئيسية على جميع الموائد في الإفطار.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

ووفقا للدكتور سيد عبدالعزيز، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية، فإن سعر الكتكوت الأبيض اليوم تراوح بين 8 و12 جنيهات، بينما سجل سعر الكتكوت البلدي 9 جنيهات، وسجل الكتكوت «ساسو» 7 - 10 جنيهات.

سعر كرتونة البيض اليوم

وشهد سعر كرتونة البيض اليوم الأحد استقرارا في الأسواق والمحلات، حيث تراوح سعر طبق البيض البلدي لنحو 70 جنيها في المحلات وتخطى 100 جنيه في سلاسل المحلات الكبرى، بينما سجل سعر الطبق البيض الأبيض والأحمر اليوم بالمزرعة بين 50 إلى 60 جنيهًا؛ ليصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيها حتى 65 جنيها.

سعر الدواجن اليوم

أما أسعار الدواجن في الأسواق فسجلت اليوم الأحد ارتفاعا، حيث تراوح سعر الأجنحة بين 22 إلى 26 جنيها، والأوراك بين 39 إلى 42 جنيها، ووصل سعر طبق الكبد والقوانص الطازجة لـ19 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو جرام من الدواجن البيضاء لنحو 37 جنيها، بينما وصل سعر الفرخة البيضاء المجمدة وزن كيلو لـ42 جنيها، ووصل سعر البانيه لنحو 95 جنيها، وفي السوبر ماركت وصل لنحو 107 جنيهات.

وكشفت الشعبة، عن سعر الدبابيس الرومي، لتسجل نحو 53 جنيهًا، وسجل سعر فيليه الرومي وزن كيلو لـ105 جنيهات، ووصل سعر الأرانب مذبوح ومنظف وزن كيلو ونصف لنحو 107 جنيهات، بينما وصل سعر الكيلو من لحم البط لنحو 55 جنيهًا، وصلت أسعار الدبابيس لنحو 45 جنيها، ووصل سعر الشيش طاووق لنحو 95 جنيها، والمتبل لنحو 105 جنيهات، بينما وصل سعر أوراك الرومي الطازجة للكيلو الواحد لـ45 جنيهًا.