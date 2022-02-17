«منتجي الدواجن» يوقع اتفاقية لتسجيل قواعد بيانات شركات القطاع

قال المهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، «إنه جرى الاتفاق مع شركة أبوقردان على توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد يوم الأحد المقبل، لتسجيل مزارع الدواجن الموجودة في مصر بهدف إعداد قاعدة بيانات تعرض الوضع الحالي والمستقبلي لمنتجات الدواجن بكافة أشكالها».

العناني: المشروع يمنع خسائر شركات الدواجن ويحافظ على توازن الاسعار للمستهلك

وأوضح «العناني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المشروع الذي ستنفذه الشركة بالتعاون مع الاتحاد كبير للغاية، وهدفه كشف الوضع الفعلي لما يُنتج من دواجن حية وبيضاء وقطان أمهات في الوقت الحالي والمستقبلي، الأمر الذي يساعد في اتخاذ القرار الصحيح نحو التوسع في إدخال قطعان جديدة للمزرعة من عدمه، وهو ما يفيد صاحب المزرعة في عدم التعرض للخسائر غير المحسوبة، الأمر الذي ينعكس في النهاية على المستهلك حيث يساعد المشروع في تحقيق التوازن المستدام في أسعار الدواجن.

وأكد أن الشركة ستراعي خصوصية كل شركة منتجة للدواجن وخططها المستقبلية، والبيانات سوف تكون سرية؛ سواء المتمثلة فيما تملكه من قطعان تربية، أو خططها المستقبلية للتوسع أو الانتاج، ويهدف البرنامج فقط إلى تحقيق الوضوح في الرؤية فيما يتعلق بالإنتاج الحالي والمستقبلي، وما يخرج في النهاية هو مؤشر عام للإنتاج.

وأشار إلى أن نجاح المشروع مرتبط بتعاون المربين في إدخال البيانات الصحيحة، وتحديثها بشكل مستمر وتحديث النافق منها والذي جرى بيعه وإدخاله على قاعدة البيانات، لافتًا إلى أنه ستكون هناك شروطًا للاشتراك في المشروع، وسيكون التعاون مستمرًا مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وكل الجهات المعنية بذلك.

وأضاف أنه جرى عقد عدة اجتماعات موسعة مع أعضاء الاتحاد للاتفاق على التعاون مع الشركة الرائدة في مجال قواعد البيانات، وخاصة الداجني لبحث سبل التعاون فى مجال التحول الرقمي لقطاع الدواجن بكافة مجالاتها، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تشهده البلاد، لافتًا إلى أن تلك الاجتماعات لاقت نجاحًا من الطرفين.

وتابع «العناني» أن ذلك يأتي في إطار خطة «الاتحاد» للنهوض بالقطاع الداجني المهم، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها صناعة الدواجن والتي تبلغ استثماراتها ما يقرب من 100 مليار جنيه، وتشمل أيضًا مشروع تحويل مزارع الدواجن من النظام المفتوح حاليًا إلى النظام المغلق، والذي يجري تنفيذه بالتعاون بين وزارة الزراعة والبنوك الوطنية برعاية مجلس الوزراء.

خبرات شركة أبوقردان

ولفت رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إلى أن شركة أبوقردان هي إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، وتساعد في تمكين أصحاب المصالح المختلفة في تجارة الدواجن من مراقبة عملياتهم، ووقعت اتفاقية مماثلة مع اتحاد الدواجن في دولة الأردن ساهمت في كشف وتحديد المشاكل التي واجهها القطاع، والاستفادة من أفضل الممارسات، ومقارنة الأداء مع معايير سلالة النسل، ودعم فريقهم بقوائم مراجعة يومية وتقدم مرئي.

وأوضح أن الشركة متخصصة في قطاع فرعي من الزراعة وهو القطاع الداجني، وتخدم جميع الأجزاء المختلفة في سلسلة القيمة للدواجن، التي تنتهي عند مكان الذبح والبيض، وتحلل البيانات وتعرضها وتقارن مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) مع المعايير المُستخدمة في المزارع المقابلة.