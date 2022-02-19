أسعار الدواجن اليوم السبت 19-2-2022 في مصر

يهتم الناس يوميا، بالبحث عن أسعار الدواجن البيضاء، نظرا لفوائدها اللازمة لصحة الإنسان، ولقلة أسعارها مقارنة باللحوم الأخرى، ولا يستغنى عنها الكثيرين على مائدة الغداء بجانب مشتقاتها المتعددة من بانيه وشيش طاووق وبيض وغيرها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، أسعار الدواجن اليوم، وفقا لتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، وجولة أجرتها الوطن في الأسواق، حيث تحافظ الأسعار على استقرارها منذ عدة أيام.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

ووفق لجولة أجرتها «الوطن» في عدد من المحلات التجارية الكبرى بمنطقة الدقي، والأسواق الشعبية في منطقة إمبابة، كانت الأسعار كالآتي:

سجل سعر الفرخة المجمدة وزن 1500 جرام إلى نحو 52 جنيهًا، وسجل سعر الشيش طاووق اليوم نحو 45 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الدبابيس إلى 37 جنيهًا، وسجل الكيلو جرام من الأوراك اليوم لنحو 38 جنيهًا، وبلغ سعر الأجنحة نحو 26 جنيهًا، وبلغ سعر الهياكل نحو 24 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر البانيه اليوم نحو 90 جنيهًا للكيلو جرام، كما وصل سعر الفرخة البلدي التي تزن نحو 1500 جرام إلى نحو 70 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو البط نحو 45 جنيهًا، وبلغ سعر الشيش طاووق متبل نحو 49 جنيهًا، ووصل سعر الرومي إلى نحو 67 جنيهًا، ووصل سعر الأرنب وزن 2 كيلو مذبوحًا ومعبأ في أكياس، إلى نحو 97 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة نحو 30 إلى 31 جنيهًا، للكيلو جرام لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 34 جنيهًا، وسجلت أسعار الدواجن البلدي وفق عبدالعزيز السيد، نحو 37 جنيهًا للكيلو، فيما يصل سعرها إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 43 لـ55 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، إن سعر كرتونة البيض تراوح اليوم بالمزرعة بين 50 إلى 60 جنيهًا؛ ليصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيها ويصل حتى 65 جنيها.