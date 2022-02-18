أسعار الدواجن اليوم الجمعة 18-2-2022 في مصر

تتميز الدواجن بانخفاض أسعارها مقارنة باللحوم الحمراء، لذا يقبل على شرائها الكثيرين بجانب فوائدها المتعددة للجسم، وما تمده له من بروتين وعناصر هامة لصحة الإنسان، لذا تحرص ربات البيوت على طهي الدواجن على وجبة الغداء ودائما ما تهتم بأسعار الدواجن لإعداد ميزانيتها الخاصة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي، أسعار الدواجن اليوم، وفقا لما قاله الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، إن أسعارها مستقرة ولا يوجد تغيير بها وهو نفس الحال منذ عدة أيام.

أسعار الدواجن اليوم

قال عبدالعزيز السيد، إن أسعار الدواجن البيضاء سجلت اليوم في المزرعة نحو 30 إلى 31 جنيهًا، للكيلو جرام لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 34 جنيهًا، وسجلت أسعار الدواجن البلدي نحو 37 جنيهًا للكيلو، فيما يصل سعرها إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 43 لـ55 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض

وتراوح سعر كرتونة البيض بالمزرعة اليوم بين 50 إلى 60 جنيهًا؛ ليصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيها ويصل حتى 65 جنيها.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وأجرت «الوطن» جولة في عدد من المحلات التجارية الكبرى بمنطقة الدقي، والأسواق الشعبية في منطقة إمبابة، وجاءت الأسعار كما يلي.

سجل سعر الشيش طاووق اليوم نحو 45 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الدبابيس إلى 37 جنيهًا، وسجل الكيلو جرام من الأوراك اليوم لنحو 38 جنيهًا، وبلغ سعر الأجنحة نحو 26 جنيهًا، فيما وصل سعر الفرخة المجمدة وزن 1500 جرام إلى نحو 52 جنيهًا، وبلغ سعر الهياكل نحو 24 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر البانيه اليوم نحو 90 جنيهًا للكيلو جرام.

سجل سعر الفرخة البلدي التي تزن نحو 1500 جرام لنحو 70 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو البط نحو 45 جنيهًا، وبلغ سعر الشيش طاووق متبل نحو 49 جنيهًا، ووصل سعر الرومي إلى نحو 67 جنيهًا، ووصل سعر الأرنب وزن 2 كيلو مذبوحًا ومعبأ في أكياس، إلى نحو 97 جنيهًا.