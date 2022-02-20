اتحاد منتجي الدواجن يوقع بروتوكول تعاون لتسجيل قواعد بيانات المزارع

يوقع المهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع شركة أبوقردان بهدف تسجيل مزارع الدواجن الموجودة في مصر الأمر الذي يساهم في إعداد قاعدة بيانات تعرض الوضع الحالي والمستقبلي لما يتم إنتاجه من دواجن وبيض على مدار الوقت.

وأوضح «العناني» لـ«الوطن» أن ذلك المشروع يساعد بشكل كبير في وضع الرؤية المستقبلية للقائمين على صناعة الدواجن من كبار وصغار المربين للتخطيط الجيد لإنتاجهم الحاضر والمستقبلي سواء كانت تلك المنتجات بيض أو دجاج تسمين أو أمهات أو غيرها من منتجات الدواجن، واتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح وعدم التعرض لخسائر مستقبلية أو حالية، مؤكدا على أن هذا الأمر ينعكس في النهاية على المستهلك الذي لن يتعرض إلى لارتفاع الأسعار أو حتى تنخفض الأسعار بشكل كبير في هذ الشأن.

البروتوكول سينص على تمتع تلك الشركات بالخصوصية

وعن خصوصية قواعد البيانات أكد على أن البروتوكول سوف ينص على تمتع تلك الشركات بالخصوصية الكافية بحيث لا يطلع أحد على ما تملكه من قطعان أو منتجات أو بيانات أو خطط، وكل ما يحدث فقط أن الشركة تقدم له مؤشر للمستقبل يساعده في التخطيط السليم.

وأكد على أن المشاركة في البرنامج لها شروط وأهمها أن تكون البيانات سليمة، ويتم تحديثها بشكل مستمر فيما يتعلق بما يتم إدخاله من بيانات خاصة نفوق الدواجن التي تحدث بشكل متكرر مطالبا المربين بإدخال بيانات سليمة لتحقيق الهدف من البرنامج.

وأكد العناني على أن البروتوكول يأتي في إطار خطة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن للنهوض بالقطاع الداجني الهام وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الكبير التي تمتلكها مصر في صناعة الدواجن وتبلغ استثماراتها ما يقرب من 100 مليار جنيه، لافتاً إلى أن شركة أبوقردان هي إحدى الشركات المتخصصة قواعد البيانات الخاصة بالقطاع الداجني، وتساعد في تمكين أصحاب المصالح المختلفة في تجارة الدواجن من مراقبة مشروعاتهم بشكل دقيق وعلمي.