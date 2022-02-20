الجيزة: حصر المتعدين على الأراضي الزراعية لحرمانهم من الدعم الحكومي

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة التنسيق مع مديرية الزراعة وباقي الجهات المعنية، لتشكيل لجنة مركزية يتبعها لجان فنية متخصصة على مستوى كل الوحدات المحلية، مشيرا إلى أنّ اللجان ستكون مسؤولة عن الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، خاصة أنّ وحدة رصد المتغيرات المكانية سترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية، بصور محدثة لموقف التعديات على الأراضي الزراعية، لاتخاذ الإجراءات الرادعة التي من شأنها منع التعديات في مهدها، ومعاقبة المتعديين والمخالفين، وذلك تنفيذا للتوجيهات المشددة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أثناء اجتماع مجلس المحافظين.

خطة عمل مواجهة التحديات

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدة محافظ الجيزة، مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية، لوضع خطة عمل المرحلة المقبلة لمواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية، ومواجهة تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال المقبلة.

وأوضح المحافظ أنّه سيتم حصر أسماء المخالفين وأرقام بطاقاتهم القومية لحرمانهم من الدعم التمويني أو أي من أشكال الدعم الحكومي الأخرى، لافتا إلى أنّ أعمال هذه اللجان سيكون لها متابعة مستمرة من المحافظ.

وتابع أنّ رئيس مجلس الوزاء، يولي اهتماما كبيرا بهذا الملف تنفيذا للتوجيهات المتواصلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل حماية أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية والتعامل بكل قوة وحزم مع المتعديين والمخالفين.

تحرك فوري لإزالة أي مخالفة

وخلال الاجتماع، كلّف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية، بالتحرك الفوري تجاه أي مخالفة يتم رصدها من خلال وحدات المتغيرات المكانية بكل وحدة محلية، وإزالتها على الفور، مؤكدا أنّه سيطلع بشكل يومي على عدد المتغيرات المكانية التي تم رصدها والإجراء المتخذ حيالها وهل أزيلت أم لا.