«صرف القاهرة»: إضافة 3 آلاف بالوعة جديدة إلى الشبكة القديمة في 2021

قال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة القاهرة، إنَّ موجة الأمطار التي تعرضت المحافظة لها أمس السبت، كانت من متوسطة إلى خفيفة، مشددًا على أنَّ معدات المحافظة تتحرك وفقا لخطة مسبقة، مبينًا أن هذا العام شهد إنشاء 3 آلاف بالوعة أمطار إضافية على الشبكة القديمة.

تحريك معدات سحب الأمطار وفق خطة مسبقة

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنَّ المحافظة تنشر معداتها في الشوارع التي يُتوقع أن تشهد تجمعات المياه، إذ أنَّه جرى تحريك المعدات لجمع مياه الأمطار ولم تحدث أي تراكمات تؤثر على حركة المرور.

نشر 125 معده بالمحاور الرئيسية والفرعية بالقاهرة

وتابع رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة: «ننشر 125 معدة على مستوى المحاور الرئيسة والفرعية في المحافظة بالكامل ونتعاون مع كل الأجهزة المعنية، متابعًا «ندعم أسطول الشركة بمعدات كبيرة في المحاور الرئيسة، أما المحاور الأقل فإنها نستخدم فيها معدات أصغر حتى يمكننا التحرك في الشوارع الأضيق، وفي هذا العام دعمنا الشركة بـ26 معدة ونحن في صدد شراء 36 معدة خلال السنة الحالية حتى تدخل الخدمة العام المقبل».

وأشار إلى أنَّ الشركة تتعاون مع المحافظة بخصوص التعامل مع تراكمات المياه لتحريك المعدات في الشوارع والمعدات الرئيسة إذ يتم تخصص مواقع معينة لها حتى تنتظر السيارات في الأماكن المتوقع لها سقوط الأمطار فيها، مؤكّدًا أنَّ إدارة الشركة تنسق مع الأحياء وهيئة النظافة ومديرية الطرق.