«كييف» تقصف منطقتين سكنيتين ومصنع حكومي في «دونيتسك»

أعلنت جمهوريتا «دونيتسك» و«لوجانسك» الشعبيتان المعلنتان من جانب واحد، أنهما تعرضتا لانتهاكات وقصف متكرر من قبل القوات الأوكرانية استهدف نقاط سكنية ومصنع حكومي في دونيتسك، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان الجيش الأوكراني، استهدف في وقت سابق، نقاط سكنية في دونيتسك لمدة ساعتين: دوكوتشيفسكن، وقرية ستاروميكايلوفكا في غربي دونيتسك، وقرى نوفولاسبا ولينينسكوي في جنوبي الجمهورية المعلنة من جانب واحد، وقرية سبارتاك بشمال دونيتسك.

قذائف من عيار 120 ملم المحظورة بموجب «اتفاقيات مينسك»

وقالت سلطات دونيتسك، إن القوات أوكرانية قصفت منطقتين سكنيتين ومصنع دونيتسك الحكومي للمنتجات الكيماوية بقذائف من عيار 120 ملم المحظورة بموجب «اتفاقيات مينسك».

وأشارت سلطات دونيتسك في بيان، إلى أنه منذ منتصف ليل يوم الأحد الموافق 20 فبراير الجاري، قصفت القوات الأوكرانية أراضي «دونيتسك» 20 مرة، بما في ذلك ضواحي دونيتسك، وتم إطلاق 230 قذيفة باتجاه دونيتسك، بينها قذائف عيار 120 و122 ملم، التي يحظر استخدامها بموجب اتفاقيات مينسك.

«جمهورية لوجانسك»: 49 انتهاكا لوقف إطلاق النار من جانب أوكرانيا

من جانبها، أشارت «جمهورية لوجانسك» الشعبية المعلنة من جانب واحد، إلى 49 انتهاكا لوقف إطلاق النار من جانب قوات أوكرانيا، أمس السبت، بما في ذلك المدفعية الثقيلة، محذرة من احتمالية فقدان وانقطاع خدمة الاتصالات الخلوية والإنترنت.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعربت في وقت سابق، عن اعتقادها بأن موسكو قد تشن هجوما على أوكرانيا في أي لحظة، وفقا لما ذكرتنه شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن الأوضاع في أوكرانيا قد تؤدي إلى اندلاع أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945، وقال في مقابلة مع قناة «بي بي سي»، نشرت مساء أمس السبت، إنه يوجد احتمال عال بما فيه الكفاية لشن القوات الروسية عملية غزو لأوكرانيا.

وشدد جونسون، على أن مثل هذه الإجراءات ستؤدي ليس فقط إلى معاناة الأوكرانيين وإنما الشعب الروسي.

من جانبه، علق الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، على مضمون وثيقة أرشيفية سرية كشف عنها مؤخرا، أعلنت فيها الدول الغربية عدم سعيها لتوسيع الحلف نحو الشرق، وقال إنه لا يعتقد أن الحلف قد نكث بوعده أو خالف الوعود بعدم التوسع.

وكانت مجلة «شبيجل» الألمانية، قالت في وقت سابق، إنه تم العثور على وثيقة أرشيفية تعود لعام 1991 في الأرشيف الوطني البريطاني، حيث أعلنت الدول الغربية أن التوسع باتجاه الشرق لحلف شمال الأطلسي غير مقبول.

من جانبه، أعرب «الاتحاد الأوروبي» عن قلقه البالغ من إمكانية استخدام أحداث مدبرة ذريعة لتصعيد عسكري في أوكرانيا، فيما دافع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان، مساء أمس السبت، عن الدور الرئيسي الذي يؤديه المراقبون الذين نشرتهم «منظمة الأمن والتعاون» في أوروبا في أوكرانيا للتحقق مما يجري على الأرض.

«كوبا»: نعارض توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى حدود روسيا

وفي المقابل، أعرب وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريجيز باريلا، عن إدانته لما وصفها بـ الهستيريا الإعلامية الأمريكية ضد موسكو، وأعرب المسؤول الكوبي، عن معارضة بلاده لتوسع حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى حدود روسيا.