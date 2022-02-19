أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عن طرح عدد من الوحدات السكنية، ضمن مشروعات الإسكان المتوسط «سكن مصر، ودار مصر، وجنة»، للمواطنين من متوسطي الدخل، وذلك بداية من 15 فبراير الجاري، حتى 8 مارس المقبل.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، نظام السداد في شقق سكن مصر ضمن الإسكان المتوسط 2022، وفقًا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، فى بيان لها.

نظام السداد في شقق سكن مصر ضمن الإسكان المتوسط 2022

1- يتمّ سداد مقدم جدية الحجز، لشقق سكن مصر ضمن الإسكان المتوسط 2022، وهو 40 ألف جنيه، بالإضافة إلى سداد قيمة مصروفات التسجيل، وهى 500 جنيه، دفعة واحدة لا تتجزأ، وهي لا تسترد مرة أخرى.

2- يتحمل الراغب فى الحصول على وحدة سكن مصر، العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي - إن وجدت - قبل تنفيذ أي تحويل بنكي، وذلك قبل بداية الحجز، عبر وسيلة من وسائل الدفع المتاحة.

3- يجب أن يتضمن السداد النقدي أو التحويل بيانات الحاجز، وهي: (اسم المتقدم صاحب الطلب، ورقم بطاقة الرقم القومي سارية، ورقم الهاتف للمتقدم صاحب الطلب).

4- وبعد ذلك سيتمّ موافاة العميل، برسالة نصية خلال 72 ساعة من تاريخ السداد، تفيد تحصيل مبلغ مقدم جدية الحجز.

5- في حالة عدم وصول الرسالة أو وجود خطأ في بيانات الرقم القومي المسدد للمبلغ، يرجى التواصل على رقم 19995 من داخل مصر أو التواصل من خلال إرسال رسالة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني hdb-reservation@hdb-egy.com.

- في حالة قبول الملف بعد الاستعلام الميداني والائتماني وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة المخصصة له، على النظام الألي للصندوق بنظام التمويل العقاري، يتمّ استكمال باقي قيمة الحجز، بنسبة تتراوح ما بين 15وحتى 20% من قيمة الوحدة السكنية.

- باقي قيمة شقة سكن مصر يتمّ سدادها على أقساط شهرية، ضمن مبادرة التمويل العقاري.

تفاصيل شقق «سكن مصر»

- تاريخ فتح باب التقدم ودفع مقدمات الحجز: 15-02-2022.

- تاريخ نهاية التقدم ودفع مقدمات الحجز: 08-03-2022.

- تاريخ بداية حجز الوحدات للمرحلة الأولى: 15-03-2022 09:00 ص.

- تاريخ نهاية حجز الوحدات للمرحلة الأولى: 15-03-2022 11:59 م.

- تاريخ بداية حجز الوحدات للمرحلة الثانية: 16-03-2022 09:00 ص.

- تاريخ نهاية حجز الوحدات للمرحلة الثانية: 24-03-2022 12:00 ص.