خطوة بخطوة.. إزاي تحصل على شقة في الإسكان المتوسط 2022

تشهد محركات البحث العالمية خلال هذه الأيام، عدة عمليات بحث حول شقق الإسكان المتوسط 2022، وذلك تزامنًا مع فتح باب الحجز لشقق الإسكان المتوسط ضمن مشروعات «سكن مصر ودار مصر وجنة» 15 فبراير الجاري وحتى 8 مارس المقبل، وذلك للمواطنين من متوسطي الدخل ضمن مباردة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة تتراوح ما بين 3% و8%.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية خطوة بخطوة آلية الحصول للحصول على شقة في الإسكان المتوسط 2022، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان لها.

طريقة تحصل على شقة في الإسكان المتوسط 2022

أولًا: على الراغب في الحصول على شقة في الإسكان المتوسط 2022، أنَّ يزور الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط.

ثانيًا: اختار «تسجيل مستخدم جديد».

ثالثًا: سجل البيانات الأساسية وهي: (الاسم كما هو مدون بالبطاقة الشخصية، الرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول).

رابعًا: حدد كلمة مرور خاصة بك، ثم ستصل إليك رسالة على الهاتف المحمول، لتأكّيد كلمة المرور.

خامسًا: قم بالضغط على اختيار «تسجيل».

سادسًا: اختار المشروع السكني الذي ترغب في الحصول على وحدة سكنية داخله.

سابعًا: اقرأ الإقرار جيدًا ثم اضغط «موافق».

ثامنًا: اضغط على «استمارة تقديم طلب حجز وحدة سكنية»، ومن ثم اتبع عددا من الخطوات لحجز شقة في الإسكان المتوسط 2022، وهي: تسجيل البيانات، ادخال المستندات المطلوبة للحجز بصيغة (pdf) في ملف واحد، وهي: (صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب، ومستندات إثبات الدخل لصاحب الطلب، وإيصال مرافق حديث لسكن صاحب الطلب، والإقرار موقع من المتقدم للحجز، وإيصال سداد مقدم جدية الحجز، وقيد عائلي مُميكن).

- اضغط على «إرسال».

- وفي النهاية عقب فتح الموقع مرة أخرى، يجرى اختيار «مستخدم حالي»، وستصل لك رسالة بكود وتفاصيل الوحدة السكنية التي قمت بحجزها.