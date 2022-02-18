مسئولو «الإسكان» يتفقدون مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بالقاهرة

تفقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بالقاهرة، يرافقه المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تطوير منطقتي مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون، ومسئولو الجهاز والمشروعات، في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة المستمرة من جانب مسئولي الوزارة للمشروعات القومية الجاري تنفيذها.

تنفيذ 79 عمارة تضم 1924 وحدة سكنية

واطلع مسئولو الإسكان خلال جولتهم على أعمال تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضي ببعض العمارات، حيث تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لـ60 عمارة، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وجارٍ تنفيذ باقي العمارات بنسب متقدمة.

كما شدد مسئولو الوزارة، على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال فى الموعد المحدد واتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا.

وقال المهندس محمد الغمراوي، إنّ المشروع يشمل أيضا تنفيذ مول تجارى إداري ترفيهي، على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسي مكشوف أمام المول.

جدير بالذكر أن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون يأتي ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التي يجري تنفيذها، والتي تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، وذلك تزامنا مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة، أو بتطوير العمران القائم.