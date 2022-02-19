مصر تبدأ تصدير لقاحات «كورونا» المحلية.. وتقدم أول شحنة هدية إلى فلسطين من «سينوفاك»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر وافقت على تصدير أول شحنة من لقاحات «كورونا» المنتجة محلياً إلى فلسطين، بعد وفرة اللقاحات التى حصلنا عليها خلال الفترة الماضية، والتى ساعدت الحكومة على تطعيم الفئات العمرية التى يحق لها الحصول على اللقاح للوقاية من خطورة تفشى العدوى.

وأضاف لــ«الوطن»، أنه سيجرى تصدير أول شحنة من لقاح «سينوفاك» بعدد 500 ألف جرعة هدية للحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطينى الشقيق، ضمن حرص الحكومة المصرية على توفير اللقاحات للدول الشقيقة فى المنطقة، التى تحتاج للجرعات لتطعيم مواطنيها للوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا» خلال الفترة المقبلة.

وأشار المتحدث إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تصدير اللقاحات للدول الشقيقة التى طالبت بالحصول على جرعات من اللقاح، لافتاً إلى أن ما سيتم تصديره الفترة المقبلة هو لقاح «سينوفاك»، نظراً لتوافره وتصنيعه داخل مصانع فاكسيرا فى مصر، وأن الحكومة لن تتأخر فى توفير اللقاحات لشعوب المنطقة. وأوضح أن مصر لديها من اللقاحات ما يكفى الفئات العمرية التى يحق لها الحصول على اللقاح من مختلف الجرعات، سواء الجرعة الأولى أو الثانية، إضافة إلى الفئات المستهدفة من المواطنين الذين يحق لهم الحصول على الجرعة التنشيطية للوقاية من العدوى بفيروس «كورونا» أو متحوراته مثل «أوميكرون»، و«دلتا».

«الصحة»: اختيارنا لتصنيع اللقاحات تكليل لجهود الحكومة وتحقيق لأهداف التنمية المستدامة و«رؤية 2030»

وقال المتحدث إن اختيار منظمة الصحة العالمية لمصر لتصنيع لقاحات فيروس «كورونا» خلال الفترة المقبلة بتكنولوجيا «mRNA»، يعد تكليلاً لجهود الحكومة وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة التى تنفذها الدولة فى السنوات الحالية، ونقل التكنولوجيا الخاصة بصناعة اللقاحات بمثابة داعم رئيسى لـ«رؤية مصر 2030». وأضاف أن هناك لقاحات قليلة تستخدم فى التصنيع بتكنولوجيا «mRNA» مثل لقاحات فايزر وموديرنا، وهذه اللقاحات تستخدم لتطعيم والوقاية من مضاعفات كورونا، لافتاً إلى أن التقنية الجديدة سوف تساعد على توفير اللقاحات طبقاً لمواصفات منظمة الصحة العالمية خلال الفترة المقبلة، ويتم ذلك من خلال العمل على توفير اللقاحات بهذه التكنولوجيا.

وتابع أن تكنولوجيا «mRNA» تشير إلى تقنية تمنح الخلايا تعليمات لصنع البروتين الموجود على سطح فيروس «كورونا»، وهذه الخلايا تصنع بروتين الفيروس بعد تلقى اللقاح، ما يحفز الجهاز المناعى على تكوين أجسام مضادة، وإذا حدثت الإصابة ستحارب الأجسام المضادة فيروس «كورونا»، وهذه التقنية تساعد على ضعف احتمالات العدوى.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة أنه جرى خروج 1983 متعافياً من فيروس «كورونا» من مستشفيات العزل المختلفة بالجمهورية، عقب حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وكشفت وزارة الصحة، فى بيان لها، أنه جرى تسجيل 2053 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، فى إطار إجراءات الرصد والفحص والتقصى التى تقوم بها الوزارة وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى تسجيل 52 حالة وفاة جديدة، أمس الأول.

وكشفت الدراسات حول تحورات فيروس «كورونا» عن الأعراض الشائعة المبلغ عنها، بعضها مرتبط بمتحور «أوميكرون» وطفراته الأربع، إذ كشفت دراسة جديدة أن الفيروس يمكن استقراره فى الأمعاء بدلاً من الأنف والجهاز التنفسى.

دراسة جديدة: «الانتفاخ وحرقة المعدة وبحة الصوت» أعراض جديدة للإصابة بالمتحور «أوميكرون» وطفراته الأربع

وأوضحت الدراسة المنشورة بصحيفة «صن» البريطانية، أن هناك أعراضاً جديدة بخلاف سيلان الأنف والتهاب الحلق، والطفح الجلدى، إذ قال البروفيسور تيم سبيكتور، أحد القائمين على الدراسات الجديدة، إن الأشخاص المصابين بمتحور أوميكرون قد يعانون فقط من أعراض على مستوى الجهاز الهضمى مثل الغثيان والتقيؤ وآلام البطن والانتفاخ وحرقة المعدة والإسهال. ويوصى الأطباء فى حال وجود هذه الأعراض بالعزل الذاتى الفورى، خاصة أن المصابين بالمتحور اشتكوا من فرط الإحساس بألم يشمل كل أعضاء الجسم.

وذكرت بعض التقارير الطبية أنّ هناك علامة تظهر على مصابى «أوميكرون» قبل أن يشعروا بظهور الأعراض على أجسادهم وهى الصوت الخشن أو الأجش، حيث يرتبط الاعتلال فى الصوت بالتهاب الحلق، الذى يعد أبرز أعراض المتحور الجديد.

وقال الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة، لـ«الوطن»، إن المصابين بمتحورات كورونا بما فيها «أوميكرون» أبلغوا بالفعل عن أعراض مرتبطة بالجهاز الهضمى لكن النسب ليست عالية، لافتاً إلى أنه بالنسبة لأوميكرون حتى الآن لم يتم التأكيد على أن نسب الإصابة المرتبطة بالجهاز الهضمى أعلى من إصابات المتحورات السابقة أم لا.

كما أكد استشارى الحساسية والمناعة أن «أوميكرون» يسبب بالفعل بحة صوتية عند بداية الإصابة به كما ذكرت العديد من الدراسات الحديثة، مشيراً إلى أن متحورات «كورونا» القادمة ضعيفة.

ومن جهة أخرى، تفقدت الدكتورة وفاء الصادق، مستشار وزير الصحة للقوافل العلاجية، العيادات المتنقلة المشاركة بحملة «لا انتظار- لا زحام» فى المنوفية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، واللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، وأشادت «الصادق» بالجهود التى تبذلها صحة المنوفية لتحقيق الهدف المرجو من تلك الحملة الموسعة، حرصاً على صحة المواطنين وسلامتهم، كما ثمَّنت جهود فريق القوافل العلاجية بصحة المنوفية المبذولة فى جميع القوافل العلاجية، التى تتم ضمن مبادرات رئيس الجمهورية للاهتمام بصحة المواطن، وبخاصة جهودهم المبذولة فى حملة «لا انتظار - لا زحام» الموسعة للوصول باللقاحات الآمنة لجميع المواطنين بالمحافظة.