عاجل.. جامعة الأزهر تحذر من تداول الكتاب الورقي مع بدء الفصل الدراسي الثاني

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، مع بدء وانتظام الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، في ضوء تعليمات لجنة الأزمات بالجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إدارة الأزمات بالجامعة تتابع بدء الفصل الدراسي الثاني من خلال نواب رئيس الجامعة كل في موقعة، مشيرا إلى أن جميع الكليات أعلنت جداول المحاضرات الدراسية النظرية والعملية.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر أن المدن الجامعية استقبلت الطلاب والطالبات بداية من الخميس الماضي تيسيرا على الطلاب والطالبات، لافتا أن هناك لجان متابعة دائمة ومستمرة تتابع انتظام العملية التعليمية، بمختلف الكليات بجانب متابعة لسير العمل داخل المدن الجامعية، وحذر من تداول الكتاب الورقي بعد تعميم تجربة الكتاب الإلكتروني.

بدء الدراسة في جامعة الأزهر

جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الأزهر كانت قد انتهت الخميس الموافق 3 فبراير وحتى الخميس 17 فبراير، اعقب ذلك بدء الفصل الدراسي الثاني امس السبت 19 فبراير بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

ويجرى تصحيح الامتحانات أولًا بأول بصورة سريعة، خاصة أنَّه ومنذ عامين لجأت الجامعة إلى إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، عكس ما كان يتم من قبل، إذ يتم إعلان الفصلين الدراسيين معًا في نهاية العام

تعميم الكتاب الإلكتروني في جامعة الأزهر

ومن بين الأمور المستحدثة في العام الدراسي بجامعة الأزهر هو الكتاب الإلكتروني، حيث شدد رئيس الجامعة أن الكتاب أصبح معممًا في الجامعة، والامتحانات ستكون منه، حيث تم تطبيق القرار الخاص بتداول الكتاب الإلكتروني.

وحذر من تداول الكتاب الورقي، مؤكدا أنه لن يسمح على الإطلاق بتداول أي كتاب ورقي، وهو موجود في المكتبة، لكن التدريس أصبح التعامل بذلك الكتاب التفاعلي، خاصة أن هذا الأسلوب نجح بصورة كبيرة جدًا، في ظل تجاوب الطلاب، مشيرا إلى أنه يوجد أيضًا امتحانات التخلفات وأخرى عملية لبعض المواد، خلال الأيام الجارية.