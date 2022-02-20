مميزات خط «وي» لمستفيدي تكافل وكرامة 2022.. اعرف التفاصيل

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك العديد من المميزات لخط «وي» الذي يتم منحه لمستفيدي «تكافل وكرامة»، مشيرة إلى أنه يتم منح خط تليفون محمول لكل أسرة مشاركة في برنامج «تكافل وكرامة» من شركة we، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، مشيرة إلى أن خط المحمول من شركة we، لمستفيدي «تكافل وكرامة»، يتم من خلاله الرد المباشر على استفسارات الأولى بالرعاية من مستفيدي الدعم النقدي تكافل وكرامة، وبحث تظلماتهم وشكواهم.

مميزات خط «وي» لمستفيدي تكافل وكرامة 2022

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن مميزات خط «وي» لمستفيدي تكافل وكرامة 2022، تتمثل فيما يلي:

- خط «وي» لمستفيدى تكافل وكرامة مجاني، وبدون أي ضريبة أو تكلفة أو مصاريف إدارية أو مقابل استخراج بدل تالف أو فاقد منها في أي وقت لاحق.

- 100 ميجا بايت إنترنت.

- دقيقة المكالمة الواحدة الى شبكة الشركة المصرية للاتصالات بقيمة قرشين، و11 قرشا لأي شبكة أخرى.

- 25 دقيقة إلى شبكات المصرية للاتصالات، بشكل متجدد شهرياً.

- 15 رسالة نصية قصيرة الى شبكة الشركة المصرية للاتصالات.

- بعد نفاد الباقة المجانية الشهرية يتم احتساب القيم التسعيرية التالية من بطاقات إضافة الرصيد التي يقوم المستفيدون بشرائها وشحنها من أي منفذ بيع.

- الميجا بايت الواحدة بقيمة 1.5 قرشا.

- دقيقة مكالمة الفيديو الواحدة إلى شبكة المصرية للاتصالات أو لأي شبكة أخرى بقيمة خمسين قرشاً.

- الرسالة النصية القصيرة الواحدة الى شبكة المصرية للاتصالات بقيمة 2.5 قرشا، و10 قروش لأى شبكة أخرى.

خطوات حجز خط وى لمستفيدى تكافل وكرامة

- يتم الحجز الإلكتروني على الرابط https://tk.te.eg للحصول على خط وى لمستفيدي تكافل وكرامة من الأسر والأفراد للتقديم وتحديد أقرب موعد لاستلام خطوط المحمول المجانية المخصصة لهم من أقرب فرع WE.

- يمكن لمستفيدى تكافل وكرامة إرسال كلمة خط على الرقم 1442 لاستلامه في البيت بـ 15 جنيها كمصاريف توصيل.

- عقب استقبال الرسالة بكلمة «خط»، يتم الرد برقمك القومي المكون من 14 رقمًا لتأكيد طلبك لاستلام الخط في البيت مقابل قيمة 15 جنيهًا مصاريف توصيل.

- يتم بعدها التأكيد برقم 1 أو الرقم 2 لإعادة إدخال الرقم القومي، ثم يتم إرسال رسالة الإنهاء.

- يتم إرسال رسالة تم استلام طلبك بنجاح.

- يتم التواصل معك لترتيب عملية التسليم في أقرب فرصة.