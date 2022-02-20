السيطرة على حريق نشب في سقف منزل بالفيوم.. «عُقب سيجارة» أشعل النيران

تمكنت قوات المطافئ والحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، من السيطرة على حريق نشب في بعض الأخشاب القديمة والمخلفات أعلى سطح منزل مكون من ثلاثة طوابق، بمنطقة الصاغة القديمة بدرب الزامر، وذلك قبل أن تنتقل إلى الشقق السكنية أو العقارات المجاورة.

واشتعلت النيران بعدما ألقى أحد الجيران «عُقب سيجارة» عقب انتهائه من تدخينها، فسقطت على سطح المنزل المجاور وسط مجموعة من المخلفات والأوراق والأخشاب القديمة فاشتعلت النيران، وانتشرت بسرعة.

نشوب حريق في سطح منزل

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أمير السحلي، مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقي بلاغ يفيد نشوب حريق هائل في سطح منزل بدرب الزامر بمنطقة الصاغة القديمة.

الحماية المدنية تخمد النيران

وانتقلت قوات المطافئ والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين اشتعال النيران في بعض المخلفات والأخشاب القديمة، أعلى سطح منزل مكون من 3 أدوار، إثر قيام أحد الأشخاص بإلقاء «عُقب سيجارة» دون إطفائها واشتعال الحريق في المخلفات فوق السطح، وجرى إخماد الحريق قبل أن تنتقل للشقق السكنية أو العقارات المجاورة.

إخماد الحريق دون وقوع إصابات

كما انتقلت سيارتا إسعاف إلى مكان البلاغ تحسباً لوجود أي مصابين بحروق أو اختناق جراء الحريق، وانتظرتا حتى تم الانتهاء من السيطرة على الحريق، دون وقوع أي إصابات.

جرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.