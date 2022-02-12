السيطرة على حريق هائل في منزل بالفيوم

نشب حريق هائل في الطابق الأول بمنزل مكون من طابقين بقرية اللاهون التابعة لمركز الفيوم بمحافظة الفيوم إثر تسرب غاز، حيث انتقلت قوات المطافئ على الفور إلى مكان الحريق لإخماد النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

بلاغ بنشوب حريق هائل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً من أهالي قرية اللاهون بنطاق المركز، يفيد نشوب حريق هائل في أحد المنازل إثر حدوث تسريب غاز بداخله، وتصاعد ألسنة اللهب منه بكثافة.

قوات المطافئ تخمد الحريق

وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، حيث أخمدوا الحريق وسيطروا عليه قبل أن يمتد للطابق الثاني، أو للعقارات السكنية المجاورة، ولكن النيران كانت قد التهمت محتويات الشقة بالكامل.

الإسعاف تنتقل إلى موقع الحادث

كما انتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الحريق، تحسباً لوجود أيّة إصابات سواء باختناق أو حروق، حيث جرى السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أيّة إصابات.

فصل الغاز عن المنزل

وعلى الفور جرى إخطار شركة الغاز التي أرسلت فريقاً لفصل الغاز عن المنزل بالكامل، فيما يصلح الفريق الآن التسريب الذي تسبب في نشوب الحريق.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.