تطورات الحالة الصحية لنجوم الفن المصابين بكورونا.. وضع أحمد حلاوة خطر

يبحث الجمهور عن تطورات الحالة الصحية لـ نجوم الفن المصابين بفيروس كورونا خلال الآونة الأخيرة، حيث أصُيب عدد من النجوم بفيروس كورونا، كان آخرهم الفنانة صفاء جلال التي طالبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

صفاء جلال

تحدثت الفنانة صفاء جلال عن الأعراض التي تشعر بها بعد إصابتها بفيروس كورونا قائلة: «النهارده يوم مش عادي، النهارده عيد ميلادي، السنة دي معزولة في السرير إيجابي كورونا، الحمد لله على كل حال»، حيث أنها حاليا تخضع للعلاج المنزلي.

أحمد حلاوة

كشفت هبة حلاوة، ابنة الفنان أحمد حلاوة، عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدها، بعد إصابته بفيروس كورونا، قائلة: «الحالة ما زالت حرجة والوضع غير مستقر وخطر.. دعواتكوا معانا، حيث أنه أُصيب بمضاعفات كثيرة نتيجة إصابته بكورونا».

وأكدت ديانا، إن حالة والدها متدهورة جدًا، ويجد صعوبة في التنفس، مشيرة إلى أن حالته الصحية لم تتحسن حتى الآن.

المخرج يسري نصر الله

أعلن المخرج يسري نصر الله، إصابته بفيروس كورونا ويلتزم حاليا بالعزل المنزلي، ويحصل على بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة، وينتظر المخرج يسري نصر الله عرض مسلسل «منورة بأهلها» الذي كان مقررا عرضه على منصة شاهد بداية فبراير الجاري، وهو من تأليف محمد أمين راضي.

وكانت آخر أعمال يسري مسلسل «نمرة اتنين»، كما شارك في مهرجان القاهرة السينمائي الماضي والذي كرم على هامش فعالياته الكاتب الراحل وحيد حامد.

ديانا هشام

أعلنت الممثلة ديانا هشام، إصابتها بفيروس كورونا وذلك بعدما نشرت نتيجة التحاليل عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام»، وحرص محبوها على تمني الشفاء والسلامة لها. ويعرض حاليا مسلسل أبو العروسة 3 الذي تشارك فيه ديانا هشام بدور مريم ابنة نيرمين الفقي ومدحت صالح.