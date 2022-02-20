ممثلة فلسطين: تسلمنا نصف مليون جرعة لقاح من مصر «بلسم لتضميد جرحنا النازف»

قالت ممثلة دولة فلسطين، إن الاحتفالية بتسليم مصر 500 ألف جرعة من لقاحات كورونا للسلطة الفلسطينية هي إشراقة مصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ هذا الحدث الإنساني، وأضافت: «يا اسم مصر يا أعلي من الكلام، يا مدائن الأمن التي تفتح أبوابها لتبقي أحلام الناس أنهارا وسنابل».

ممثلة السلطة الفلسطينية المنحه انتصار للعافية

وأضافت ممثلة السلطة الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي بشأن تسليم مصر 500 ألف جرعة من لقاحات كورونا للسلطة الفلسطينية، أن «مصر والصين يتكاتفان انتصارا للعافية رغم الاحتلال وتدعيما لحق من وقعوا في دائرة الإحتلال ما جعل تلك الخطوة قبضة قوية على جدار الإنغلاق والانحصار، ومن دواعي سروري مشاركتكم في تلك الاحتفالية كممثلة عن دولة فلسطين والرئيس الفلسطيني محمود عباس».

وأوضحت أن توفير نصف مليون جرعة من لقاح سينوفاك بالتعاون بين مصر والصين هو دعم لأبناء شعبنا الفلسطيني في غزة الذي يعيش تحت الاحتلال الصهيوني وحصاره الغاشم الظالم، لافته إلى أن اللقاح المصري الصيني المشترك لمكافحة كوكرونا يعبر عن التطور الكبير في مجال العلم الذي وصل إليه البلدان في عملية البناء والتنمية والتخلص من احتكار بعض أطراف المجتمع الدولي الذي مازال يسعى حتى اليوم إلى احتكار ذلك بنفسه والتحكم بمصير الشعوب.

تحية من الرئيس الفلسطيني إلى مصر

وأكدت ممثلة دولة فلسطين أنها تنقل تحيات الشعب الفلسطيني والرئيس محمود عباس إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم على دعمهم الدائم للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات ومراحل الصراع، ولعل هذه اللفته الإنسانية التي نعتز بها ونثمنها عاليا ونعتبرها بمثابة البلسم في تضميد الجرح النازف في فلسطين.

واختتمت قائلة: «شكرنا الجميل موصولا لمصرنا وأصدقائنا في الصين، وكم كنا نتمني أن لو استطعنا اختراق الحصار الظالم البشع لنتمكن من الصلاة في قدس الأقداس تحت قوس السلام الحقيقي العادل الذي تغتاله إسرائيل يوميا».