حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 21-02-2022 مهنيا وعاطفيا

أخبار سارة وأخرى ليست على ما يرام فضلا عن نصائح يحملها الطالع والفلك على المستويين العاطفي والمهني، لذلك يبحث يوميا أصحاب الأبراج الفلكية عن حظك اليوم فالبعض يتخذ من التوقعات مسار لحياته فيؤجل الدخول في علاقة أو عمل كون الأبراج تنصحه بذلك، والبعض الآخر يتابعها من منطلق الفضول فقط.

وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة توقعات البرج الخاصة بهم، تستعرض «الوطن»، توقعات حظك اليوم لمواليد الأبراج، وذلك استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد.

برج الحمل 21-2-2022

- الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تدرس وتحسب جيدا وتوازن حالتك المادية.

- الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الأصدقاء يدفعك لتجعل يومك مليئا بالأحداث واللقاءات وفي الأفق بداية تغيير إيجابي.

برج الثور 21-2-2022

- الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يطالبك بالحذر وعليك أن تراجع جيدا البنود والشروط الخاصة بشأن شراكة مهنية.

- الصعيد العاطفي

سواء كنت متزوجا أو خاليا تجنب الدخول في مناقشات حادة مع من تحب أو مع شريك حياتك.

برج الجوزاء 21-2-2022

- الصعيد المهني

القمر في منزل العمل مما يجعلك تتحرك بنشاط وحيوية وتنفعك موهبتك التنظيمية وقدرتك على التفاوض.

- الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحظ يمدك باليقظة والحضور بالقدرة على التأثير في الجنس الآخر.

برج السرطان 21-2-2022

- الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم وتستطيع أن تثبت وجودك وتضع أقدامك على الطريق الصحيح، فقط انتبه لحقوقك.

- الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك للانطلاق في كل اتجاه وتسعد بأوقات تجمعك بمن تحبهم.. لا تتردد في التعبير عما بداخلك من مشاعر حب.

برج الأسد 21-2-2022

- الصعيد المهني

الشمس والمشتري في منزل المدخرات يمنحانك يقظة وقدرة كبيرة على التخطيط للمستقبل وتنمية مدخراتك، فقط انتبه لحقوقك.

- الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد يسبب لك خلافات مع البعض وعليك أن تكون أكثر تفهما ومرونة.. قم بدورك حتى وإن كان ضد إرادتك.

برج العذراء 21-2-2022

- الصعيد المهني

تمضي في طريقك نحو أهدافك بحماس، وتشعر بالمتعة لتواجدك مع الأقارب والأخوة، فقط انتبه لحقوقك.

-الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يحمل لك مفاجآت حلوة وانفتاحا اجتماعيا.

برج الميزان 21-2-2022

- الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تعتني بحساباتك وراجع جيدا خطواتك واحذر المغامرة.

-الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية وحضورا وقدرة كبيرة على التأثير في الآخر.

برج العقرب 21-2-2022

-الصعيد المهني

عزيزي برج العقرب القمر في برجك ويمنحك ذلك كل السحر والتألق والجاذبية.

- الصعيد العاطفي

عطارد في وضع معاكس وقد تميل لفرض نفوذك على الطرف الآخر.. حاول أن تكون أكثر مرونة.

برج القوس 21-2-2022

-الصعيد المهني

لقمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للوحدة والتأمل، وقد يساعدك ذلك على التوصل لنتائج مهمة.

- الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك بعدم الظهور والعمل خلف الستار.

برج الجدي 21-2-2022

- الصعيد المهني

الشمس والمشتري في منزل العلاقات يمنحانك يقظة ويدفعانك نحو التخطيط جيدا لأعمالك وتعطي لها الأولوية.

- الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب وتساعدك اليوم نصائح الأصحاب في الوصول لأهدافك.

برج الدلو 21-2-2022

- الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك تميل للابتعاد قليلا.. كن مستعدا للاجتهاد فلا شيء يُدرك بدون تعب.

- الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يمدك بالطاقة الذهنية وبالقدرة على التأثير في الآخر ويمكنك تغيير أي انطباع خاطئ عنك بالبرهان والأدلة.

برج الحوت 21-2-2022

- الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تمضي متفائلا وواثقا من نفسك وراضيا عن أدائك وتبهر الجميع.

- الصعيد العاطفي

تعدك الأفلاك بالفرح وقد تسمع كلمات الحب والإعجاب وتجد الرومانسية في الأجواء.