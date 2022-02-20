حظك اليوم برج القوس الأحد 20-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يقع برج القوس ضمن الأبراج النارية والتي تعرف بطيبة القلب لكنه صعب أن يغفر أخطاء الآخرين أو إساءتهم خاصة إذا كانت مقصودة، وهو يرمز للقوة والاندفاع والتهور والبحث عن المغامرات وتجربة كل ما هو جديد ومختلف عن باقي الأمور، فهو صديق جيد، لكثير من الأشخاص بسبب مرونته في التعامل معهم.

ومن أشهر مميزات برج القوس هي صفة الاعتذار عند الخطأ، فهو لا يكابر، وبمجرد شعوره بالخطأ يحاول التعبير عن ندمه، لكن إن لم يشعر بأنه ارتكب فعلا ما، فأنه يصر على موقفه ولا يبالي بآراء الآخرين آيا كانت.

أبراج تتفق مع مواليد برج القوس

على الرغم من مرونة مواليد برج القوس، إلا أنه يتفق بشكل أفضل مع الأبراج الهوائية، خاصة برج الجوزاء، فكلاهما يشكلان ثنائي مناسب، فكلاهما يحترم المساحة الشخصية للآخر، كما أنهم منطلقون، ومزاجيون، لذلك يمكنهم تقدير حالة الطرف الآخر من وقت لآخر.

وللمهتمين بحركات الأبراج وتأثيرها على طاقة الإنسان، يعرض لكم موقع بوابة «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في التقرير التالي:

برج القوس حظك اليوم مهنيًا

وقالت خبيرة الأبراج لمواليد برج القوس، إن بسبب وجود القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لإفادة الأصحاب والزملاء بنصائح مهمة وتستفيد منهم.

برج القوس حظك اليوم عاطفيًا

أما على المستوى العاطفي، فسيكون هناك روابط قوية قد تجمعك اليوم بالأهل والأحباب وتشاركهم أوقاتا هانئة.

مشاهير برج القوس

وهناك العديد من المشاهير الذين أثروا في العالم من مواليد برج القوس، ومنهم الفنانة ماجدة الرومي ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر، و الفنان خالد الصاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 نوفمبر، لاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي ويوافق تاريخ ميلاده 15 ديسمبر، الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر، الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلادها 18 ديسمبر