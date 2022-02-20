مصرع شاب صدمه قطار وإصابة عامل سقط داخل بنك ببني سويف

لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، إثر اصطدام قطار به قرب محطة السكة الحديد في بني سويف، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، فيما أصيب عامل باشتباه ما بعد الارتجاج في حادث آخر إثر سقوطه من علو داخل البنك الزراعي بابشنا، ونُقل لتلقي العلاج والإسعافات الأولية داخل استقبال وطوارئ المستشفى.

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

في الحادث الأول، تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص اصطدم قطار به بمحطة سكة حديد بني سويف، وجرى نقل جثته إلى المشرحة.

وتلقى مرفق إسعاف بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوفاة شخص إثر اصطدام قطار به بمحطة سكة حديد بني سويف، حيث نُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وتبين أن المتوفي يدعى صلاح عبد العظيم حسن علي، 35 سنة، مقيم مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

إصابة عامل سقط من علو ببنك ابشنا الزراعي

وفي الحادث الثاني أصيب عامل باشتباه ما بعد الارتجاج اثر سقوطه من علو داخل بنك التنمية والائتمان الزراعي بقرية ابشنا بمركز بني سويف، وجرى نقله لتلقي العلاج والاسعافات الأولية داخل مستشفى بني سويف الجامعي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين أن المصاب يدعى طه محمد طه، 20 سنة، مقيم بني سويف، عامل، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج.