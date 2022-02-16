مصدر: لا إصابات أو وفيات في حادث قطار بني سويف

قال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إن أحد عربات القطار رقم 1011 خرجت عن القضبان في محافظة بني سويف، لافتًا إلى أنه جرى التعامل مع الواقعة، وعادت حركة القطارات إلى طبيعتها مرة أخرى بعد أن تعطلت نتيجة الحادث.

حادث قطار بني سويف لم يسفر عن إصابات بين الركاب

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عربة من القطار خرجت عن القضبان بحوش محطة بني حدير ببني سويف، مرجعًا السبب في ذلك إلى تحويل قائد القطار للسير على الخط المفرد في هذه المنطقة، بسبب أعمال تحديث الإشارات، وعند تغيير المسار خرجت عربة من القطار عن القضبان، موضحًا أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، تخضع لأعمال الصيانة الدورية قبل انطلاق التشغيل، لتقليل حوادث القطارات.

حادث قطار بني سويف لم يسفر عن وفيات بين الركاب

وأشار المصدر، إلى أن حادث قطار بني سويف لم يسفر عن أي وفيات بين الركاب، وأن الحادث بسيط، وجرى التعامل معه فورًا، مؤكدًا أن حركة القطارات منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، ولا يوجد أي عربات قطارات قديمة تعمل على قضبان السكة الحديد.

خطة شاملة لتطوير السكة الحديد بتكلفة 200 مليار جنيه

ولفت إلى أن السكة الحديد تنفذ جميع مشروعات تطوير وتحديث منظومتها الأساسية، لتقليل حوادث القطارات، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات، ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات، وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيًا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.