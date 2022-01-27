تفاصيل اليوم الثاني لمعرض الكتاب 2022.. ندوة عن يحيى حقي ولقاءات مع الفقي وفواز

انطلقت فعاليات أنشطة الثقافية لليوم الثاني من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس، رفقة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وعدد من الوزراء والسفراء، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر الدورة الـ53 التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى 7 فبراير المقبل.

400 فعالية في معرض الكتاب 2022

وأضاف الدكتور شوكت المصري، رئيس اللجنة الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لـ«الوطن»، أنّ فعاليات الدورة الـ53 لمعرض الكتاب، تتميز بالثراء والتنوع، وتتجاوز الأنشطة الثقافية والفنية التي تصل إلى 400 فعالية على مدار المعرض تستهدف جميع فئات الجمهور، وتركز على الهوية المصرية تحقيقا لشعار الدورة الحالية «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل».

وتنطلق الفعاليات اليوم تزامنا مع استقبال زوار معرض الكتاب، وشددت اللجنة العليا للمعرض في قراراتها المعلنة مؤخرا، على ضرورة إحضار صورة من شهادة تلقي لقاح كورونا للراغبية في حضور الفعاليات المقامة في القاعات المغلقة، في إطار العمل على محاربة تفشي كورونا وحرصا على السلامة العامة، بخلاف الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعارف عليها في المعرض.

أبرز لقاءات معرض الكتاب اليوم

وتُقام ندوة في تمام الساعة الـ12 ظهرا، بعنوان «يحيى حقي ناقدا ومؤرخا للأدب»، إضافة إلى لقاء مع الفنان صبري فواز في تمام الساعة الرابعة عصرا، ولقاء مع الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، في ندوة بالسادسة مساء عن مشواره وكتبه، خلال اللقاء الفكري المفتوح، بالقاعة الرئيسة ببلازا 1.

ويستعرض الفقي المراحل الحياتية المختلفة، والمناصب السياسية والأكاديمية المتنوعة التي تقلدها عبر حياته العملية، ومجموعة من كتبه مثل «دهاليز السياسية وكواليس الدبلوماسية، الرواية رحلة الزمان والمكان، ذكرياتي معهم، شخصيات على الطريق، عرفتهم عن قرب، وكتاب العرب والذاكرة القومية».

ويشارك في الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب 1063 ناشرا من 51 دولة تمثل قارات العالم، ويحل الكاتب الكبير يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب الكبير عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.