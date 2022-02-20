أرخص قسط شهري لسيارة تاكسي في مصر 1729 جنيها

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة الإحلال للسيارات القديمة التى مضى على تصنيعها أكثر من 20 سنة واستبدالها بسيارة جديدة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، إن مسؤولي مبادرة إحلال السيارات تواصل عملها في تلقي طلبات الإحلال من المواطنين والذي وصل إلى 37 ألف طلب خلال الفترة الماضية وذلك من خلال المرحلة الأولى من محافظات القاهرة وبورسعيد ودمياط والجيزة والإسكندرية.

وأضاف المتحدث الرسمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تسليم ما يقرب من 400 سيارة تاكسي فى المحافظات وجارٍ تسليم طلبات تم الموافقة عليها خلال الأشهر الماضية.

وكشف الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة لإحلال السيارات، أن أرخص قسط سيارة تاكسي في مصر يبدأ من 1729 جنيها شهريا لمدة 10 سنوات، وأن الأسعار المعلنة غير شاملة الراية والعداد ولكن تتضمن الأسعار المعلنة شاملة التجهيز بالغاز، ومخصوم منها قيمة الحافز الأخضر والقسط الشهري يتضمن وثيقتي التأمين على السيارة، والتأمين على الحياة، بالإضافة إلى تغطية تأمينية إضافية مجانا لجميع المشتركين بالمبادرة تتمثل في تأمين الحوادث الشخصية لقائد السيارة بمبلغ 100 ألف جنيه نتيجة الوفاة أو العجز الكلى نتيجة حادث سيارة.

مواصفات أرخص سيارة تاكسي لادا جرانتا 2022 في مبادرة إحلال السيارات

تنتمي السيارة لادا جرانتا إلى فئة السيارات السيدان موديل 2022 الفئة الأولى بسعر بقيمة بلغت 174 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 194 ألفًا، والفئة الثالثة بـ204 آلاف جنيه والسيارة السيارة لادا جرانتا مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 حصانا، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات وطبقًا للبيانات المعلنة عن السيارة لادا جرانتا تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات لادا جرانتا 2022

الأبعاد الخارجية

الطول 4268 مم

العرض 1700 مم

الارتفاع 1500 مم

سعة الشنطة الخلفية 480 لترًا

مواصفات لادا جرانتا 2022

زودت سيارات لادا جرانتا الفئة الأولى ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعد للفرامل BAS.

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها مصابيح ضباب أمامية، وزجاج أمامي كهربائي.