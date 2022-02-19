مبادرة إحلال السيارات تعلن انتهاء أزمة شرط مدة الملكية للورثة

أكد الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، انتهاء أزمة السيارات المنقولة ملكيتها للورثة، مشيرا إلى أنها كانت واحدة من المعوقات التي تواجه بعض الفئات، موضحا أن سبب الأزمة كان شرط مرورو عامين على تاريخ انتقال الملكية، لكن جرى التعديل وفقا لمقترحات المواطنين وأصبح من حق الورثة المشاركة في المبادرة برخصة «ورثة بالحيازة»، بغض النظر عن مدة الملكية بالنسبة لهم، في حين تبدأ اعتبارات الملكية من تاريخ ملكية المتوفى للسيارة، وليس ملكية الورثة لها.

يشترط في حالة التقسيط أن يكون سن المتقدم من 25 إلى 65 عاما

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه من خلال الموقع الرسمي للمبادرة يمكن للمواطن مصري الجنسية المشاركة طالما انطبقت عليه الشروط المطلوبة، ومنها أن يكون لديه سيارة قديمة مر على تاريخ صنعها 20 سنة أو أكثر، وأن يكون سنه في حالة التقسيط من 25 عاما إلى 65 عاما، وما فوق هذا السن يمكنه المشاركة بنظام الكاش فقط.

مميزات مبادرة إحلال السيارات

وأوضح أنه أن المبادرة تقدم العديد من التيسيرات، علاوة على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن حتى يتمتع بالحصول على سيارة جديدة موديل العام تعمل بالغاز الطبيعي، ومن تلك التيسيرات خفض أسعار السيارات داخل المبادرة عن الأسعار الحقيقية للسيارات خارج المبادرة، كما يشارك الجهاز المصرفي بـ31 بنكا في المبادرة، التي تتيح قرض سداد كامل على ثمن السيارة مباشرة إلى شركة السيارات، فيما يقوم المواطن بالتقسيط مع البنك بفائدة ثابتة 3%.

وأكد أن المبادرة تتيح للمواطن دعم الحافز الأخضر، ويقدر في حالة السيارة الملاكي بواقع 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصي 22 ألف جنيه، وفي حالة التاكسي بنسبة 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص تصل لـ25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.