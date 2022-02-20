بعد 48 ساعة.. صرف مرتبات شهر فبراير 2022 للموظفين بالدولة

تصرف وزارة المالية مرتبات شهر فبراير 2022 بعد 48 ساعة لأكثر من 5 ملايين موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة.

ويضم الجهاز الإداري للدولة نحو 5 ملايين موظف وعامل بدواوين الوزرات والجهات والمصالح والهيئات التابعة لها علاوة على الهيئات الاقتصادية والأجهزة التابعة للدولة بالإضافة إلى العاملين بشركات قطاع الأعمال العام.

مواعيد صرف مرتبات فبراير 2022

وبحسب كتاب دوري أصدرته وزارة المالية في نهاية شهر ديسمبر الماضي حدد مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022 لتبدأ يوم الأربعاء الموافق لـ 23 فبراير الحالي للعاملين والموظفين بـ 45 وزارة والجهات التابعة لها.

وتخصص «المالية» ضمن أبواب الموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي 2021-2022 بند مخصص للأجور على أن تبدأ صرف مرتبات فبراير 2022 على مدار 5 أيام تبدأ من الأربعاء 23 فبراير على أن تنتهي من الصرف يوم الإثنين الموافق لـ 28 فبراير الجاري.

ووفقاً للكتاب الدوري يصرف العاملون والموظفون بـ 33 وزارة مرتبات شه فبراير 2022 يوم الأربعاء الموافق لـ 23 فبراير ثم يصرف العمال والموظفون في 23 وزارة وجهة يوم الخميس الموافق لـ 24 فبراير.

توقف الصرف في أيام الراحات الأسبوعية

وأشار الكتاب الدوري إلى أن عمليات الصرف تتوقف في أيام الراحات الأسبوعية التي توافق يومي الجمعة والسبت ثم تواصل «المالية» صرف مرتبات شهر فبراير 2022 للعاملين والموظفين بـ 17 وزارة وجهة حكومية يوم الأحد الموافق لـ 26 فبراير بينما يستطيع العمال والموظفون بكافة الوزارات والجهات والمصالح الذين لم يتمكنوا من الحصول على المرتبات في الأيام السابقة للحصول على مرتباتهم يومي 27 و28 من شهر فبراير يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وأهاب الكتاب الدوري بمسؤولي كافة الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة بضرورة التنبيه على العاملين بأن المرتبات لـ 5 ملايين موظف ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي اعتباراً من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة ووزارة للحماية من التداعيات السلبية لجائحة كورونا.