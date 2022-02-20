العثور على جثة ثالثة لغرقى مركب أبو قير في الإسكندرية

عثرت فرق الإنقاذ، برفقة عدد من غواصين الخير، اليوم الأحد، على ثالث الضحايا المفقودين فى حادث غرق مركب أبوقير، وهو الطفل عبدالله خميس، الذي يبلغ من العمر 14 عامًا، والذي كان على متن مركب الصيد الغارقة منذ قرابة 10 أيام، فيما يتبقى جثة رابعة لم يُعثر عليها حتى الآن.

انتشال جثتين لشقيقين

وتعود الواقعة إلى يوم الخميس قبل الماضي، إذ تمكنت فرق الإنقاذ النهري وفرق غواصين الخير المتطوعين، من انتشال اثنين من الغرقى، وهما محمد علي حماد وشقيقه «أحمد»، بعد أن جرفهما التيار إلى المعدية بنطاق محافظة البحيرة وتم إيداع محمد بمستشفى إدكو العام، قبل أن يتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بأبوقير.

كما تم ايداع شقيقه «أحمد» بمشرحة كوم الدكة في الإسكندرية، بوسط المحافظة، وتم تشييع جنازته ودفنه بمقابر الأسرة بأبوقير عقب الانتهاء من تصاريح الدفن.

تفاصيل غرق مركب الصيد في الإسكندرية

وانقلبت مركب صيد بعرض البحر وكان على متنها 4 صيادين من أسرة واحدة، وتم استخراج جثامين شقيقين بينهما عريس، وجرى البحث عن نجل شقيقتهم ويدعى عبدالله إسماعيل 14 عامًا، والذي عُثر عليه اليوم، وشخص آخر يدعى إسماعيل حسن ما زال مفقودا.

وأكد إيهاب المالحي قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، أن مركب صيد غرقت مساء الخميس قبل الماضي، بعد انقلابها فى البحر بسبب الرياح وارتفاع الأمواج.

واضاف المالحي لـ«الوطن»، أنه تم انتشال الطفل ثالث الغرقى ويتبقى الصياد الرابع الذي غابت جثته في البحر لقرابة 10 ايام حتى الآن، حيث يجرى تكثيف الجهود لانتشال جثمانه.