محافظ الإسكندرية: لا خسائر بسبب طقس اليوم .. وأمطار الغد ستكون أقل

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة مستعدة للتعامل مع الأمطار، التي كانت خفيفة طول الليل، وبعد الفجر مباشرة هطلت أمطار متوسطة على 4 أحياء، وفي تمام الساعة العاشرة كانت الأمطار غزيرة على منطقة العجمي، وسقط البَرَد على بعض المناطق، لافتًا إلى وجود احتمال بسقوط الأمطار غدا ولكن أقل مما شهدته المحافظة اليوم.

وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج التاسعة على القناة الأولى: «تمّ إزالة كل التجمعات في الشوارع الرئيسة والجانبية، والحالة المرورية كانت طبيعية ولم يكن بها أي مشكلات، وسرعة الرياح كانت قوية للغاية، بواقع 40 إلى 50 كم في النهار، ووصل ارتفاع إلى 4 أمتار وكلها أمور عادية في المحافظة».

المحافظة لا تتكبد أي خسائر

وتابع أن ما يهم في مثل هذه الأمور، الآثار الناتجة عن الرياح والعواصف، لافتًا إلى أن المحافظة لم تتكبد أي خسائر، والحركة المرورية كانت طبيعية جدا: «تجاوزنا هذه المرحلة، والدراسة مستمرة غدا، ولا نعطل المدارس إلا بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية».

نوة الشمس الصغرى

وأوضح أن هذه النوة تعرف باسم الشمس الصغرى وتستمر لمدة 3 أيام: «أشعة الشمس سطعت لفترة تتراوح بين 30 دقيقة إلى نصف ساعة بعدها اختفت مرة أخرى، والوضع طبيعي جدا في المحافظة، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا فوجئنا بطلب عاجل للقاء مع رئيس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس واطمأن على كل المحافظات وتابع الحالة مع كل محافظة على حدة».