توقيع عقود حاضنة ابتكارات تربوية بين جامعة الإسكندرية و«البحث العلمي» 

وقع الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الاسكندرية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عقود إنشاء حاضنة ابتكارية تربوية وتكنولوجية وتعليمية بجامعة الإسكندرية، وذلك في إطار البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية «انطلاق» التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبدعم مالي قدره 5 ملايين و525 ألف جنيه.

باقة حاضنات برنامج «انطلاق» تصل إلى 48 حاضنة

تعد حاضنة «PILOT» إضافة جديدة لباقة حاضنات برنامج «انطلاق» التي وصل عددها حتى الآن إلى 48 حاضنة في شتى المجالات، وجرى مراعاة توزيع الحاضنات على ربوع مصر المختلفة لتخدم أكبر قاعدة من المستفيدين.

وأكّد «قنصوة» أنَّ جامعة الإسكندرية تولي أهمية خاصة للابتكارات وريادة الأعمال لربط الجامعة بالصناعة وسوق العمل مما يسفر عن تحويل الأبحاث إلى مشروعات حقيقية تخدم الصناعة والاقتصاد، كما تعمل جامعة الإسكندرية على دعم وتحفيز المبتكرين والموهوبين من شباب طلابها وخريجيها والعاملين بها، وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية.

تمويل 15 مشروعاً في الابتكارات التربوية وتكنولوجيا التعليم

تهدف الحاضنة إلى تمويل 15 مشروعاً في مجال الابتكارات التربوية وتكنولوجيا التعليم بمبلغ يصل الى 200 ألف جنيه لكل مشروع لتحويله إلى شركة ناشئة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات للشركات الناشئة في مجال الابتكارات التربوية وتكنولوجيا التعليم، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بشكل عام وريادة الأعمال المتعلقة بالابتكارات التربوية على وجه الخصوص داخل المجتمع الجامعي، وتقديم برامج تدريبية متميزة في مجال ريادة الأعمال لرواد الأعمال داخل وخارج المجتمع الجامعي.

وسوف تستمر أعمال الحاضنة بتمويل من المشروع طيلة 3 سنوات على أن تستمر الحاضنة بعد ذلك مدعومة بموارد أخرى بعد نهاية المشروع لخدمة المجتمع الجامعي خاصة والمجتمع بشكل عام.

نرجو المتابعة لمزيد من التفاصيل عن إحتفالية الإطلاق الرسمي للحاضنة والاستفادة من برامجها.