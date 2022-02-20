المندوه يطالب الحكومة بتقرير سنوي عن المنح المقدمة لمصر

طالب النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، بضرورة تقديم الحكومة تقرير سنوى إلى مجلس النواب، عن الإتفاقيات والمنح التى يتم الموافقة عليها والإستفادة منها على أرض الواقع، وذلك لمتابعة ما يتم من نتائج لهذه الإتفاقيات والمنح التى يوافق عليها النواب.

تعظيم الاستفادة من المنح والاتفاقيات

وقال النائب حسام المندوه، إن هناك أهمية لتعظيم الإستفادة من المنح والاتفاقيات، مشيرا إلى أنها تعكس العلاقات الخارجية لمصر مع مختلف الدول، حيث أن توطيد العلاقات الدبلوماسية يعود بالنفع على العلاقات الاقتصادية وبالتالى على المواطن.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر «برنامج تجديد القاطرات- المساعدة في تنفيذ المشتريات» بين وزارة التعاون الدولي بمصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع في أول نوفمبر 2021.

ووافق النائب حسام المندوه على المنحة المعروضة، لاستكمال ما يتم من نهضة بالسكة الحديد، مشيرا إلى أن ما تشهده مصر حاليا فى قطاع السكة الحديد وقطاع الطرق يعد طفرة كبيرة، تعود بالنفع على المواطن فيما بعد فى شكل تحسين الخدمات.

وأشار حسام المندوه، إلى الجهود التى يقوم بها الفريق كامل الوزير وزير النقل فى تنفيذ خطط التطوير بشكل جيد بقاع النقل.

تعديل اتفاق المنحة المعروض

وتهدف الاتفاقية إلى تعديل اتفاق المنحة المعروض إلى تزويد المنحة – الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين في البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية – بمبلغ 210 ألف يورو لتصبح القيمة الاجمالية للمنحة ما يصل إلى 765 ألف و343 يورو لتسهيل التنفيذ في الوقت المناسب والفعال لعمليات شراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتعيين مستشار متخص لمساعدة الهيئة في تنفيذ المشروع بما يشمل إعداد المواصفات الفنية وجميع جوانب المشتريات وإدارة العقود.