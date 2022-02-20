استمرار شفط مياه الأمطار وإزالة تداعيات الطقس السيئ من شوارع بني سويف

واصلت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع الوحدات المحلية في محافظة بني سويف، رفع وشفط مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة على مدار يومي أمس وأول أمس، من الشوارع، إضافة إلى إعادة تمهيد الشوارع الرئيسية في القرى ورفع مخلفات الأمطار.

أمطار غزيرة وطقس غير مستقر

وشهدت محافظة بني سويف على مدار يومين حالة من عدم استقرار الطقس، وهطول أمطار غزيرة ووجود نشاط للرياح على بعض المناطق ضمن محافظات شمال الصعيد.

سرعة التعامل مع تداعيات هطول الأمطار

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار ومواصلة رفع آثار الأمطار، وذلك ضمن خطة تمركز المعدات والأفراد في نقاط ثابتة، ومتابعة مخرات السيول بدائرة المحافظة، والتواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لتلقي بلاغات المواطنين عن تراكمات مياه الأمطار لسرعة التعامل معها وضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.

شفط مياه الأمطار من شوارع بني سويف

وواصلت الوحدات المحلية، وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب وفروعها على مستوى المحافظة، جهودها في التعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ، من خلال توجيه سيارات الكسح لسحب المياه، والمرور على شنايش الأمطار والمتابعة الميدانية لحالة الشوارع والطرق، ومخرات السيول ومتابعة جاهزية المعدات والأفراد والاستعداد التام لمواجهة آثار الطقس السيئ أو أى أحداث طارئة لسرعة التدخل للسريع، بجانب التنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من تأمين جميع أعمدة الكهرباء والمحولات، إضافة إلى تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع في حالة أي أحداث طارئة.