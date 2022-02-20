رئيس التحرير

محمود مسلم

استمرار شفط مياه الأمطار وإزالة تداعيات الطقس السيئ من شوارع بني سويف

بالتنسيق بين شركة المياه والوحدات المحلية

كتب:

عمرو رجب
09:33 ص | الأحد 20 فبراير 2022
استمرار شفط مياه الأمطار وإزالة تداعيات الطقس السيئ من شوارع بني سويف

واصلت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع الوحدات المحلية في محافظة بني سويف، رفع وشفط مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة على مدار يومي أمس وأول أمس، من الشوارع، إضافة إلى إعادة تمهيد الشوارع الرئيسية في القرى ورفع مخلفات الأمطار.

أمطار غزيرة وطقس غير مستقر   

وشهدت محافظة بني سويف على مدار يومين حالة من عدم استقرار الطقس، وهطول أمطار غزيرة ووجود نشاط للرياح على بعض المناطق ضمن محافظات شمال الصعيد.

سرعة التعامل مع تداعيات هطول الأمطار

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار ومواصلة رفع آثار الأمطار، وذلك ضمن خطة تمركز المعدات والأفراد في نقاط ثابتة، ومتابعة مخرات السيول بدائرة المحافظة، والتواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لتلقي بلاغات المواطنين عن تراكمات مياه الأمطار لسرعة التعامل معها وضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.

شفط مياه الأمطار من شوارع بني سويف

وواصلت الوحدات المحلية، وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب وفروعها على مستوى المحافظة، جهودها في التعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ، من خلال توجيه سيارات الكسح لسحب المياه، والمرور على شنايش الأمطار والمتابعة الميدانية لحالة الشوارع والطرق، ومخرات السيول ومتابعة جاهزية المعدات والأفراد والاستعداد التام لمواجهة آثار الطقس السيئ أو أى أحداث طارئة لسرعة التدخل للسريع، بجانب التنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من تأمين جميع أعمدة الكهرباء والمحولات، إضافة إلى تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع في حالة أي أحداث طارئة.

{"description":"\u062a\u0648\u0627\u0635\u0644 \u0634\u0641\u0637 \u0645\u064a\u0627\u0647 \u0627\u0644\u0623\u0645\u0637\u0627\u0631 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0634\u0648\u0627\u0631\u0639 \u0628\u0628\u0646\u064a \u0633\u0648\u064a\u0641"}
{"description":"\u062a\u0648\u0627\u0635\u0644 \u0634\u0641\u0637 \u0645\u064a\u0627\u0647 \u0627\u0644\u0623\u0645\u0637\u0627\u0631 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0634\u0648\u0627\u0631\u0639 \u0628\u0628\u0646\u064a \u0633\u0648\u064a\u0641"}
{"description":"\u062a\u0648\u0627\u0635\u0644 \u0634\u0641\u0637 \u0645\u064a\u0627\u0647 \u0627\u0644\u0623\u0645\u0637\u0627\u0631 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0634\u0648\u0627\u0631\u0639 \u0628\u0628\u0646\u064a \u0633\u0648\u064a\u0641"}

اقرأ المزيد:

انهيار جزئي لعقار غير مأهول بالسكان بسبب الأمطار في بني سويف

12 عيادة و11 تخصصا للكشف على 2000 مواطن في بني سويف ضمن «حياة كريمة»

رئيس جامعة بني سويف: رفع الطوارئ بالمستشفى الجامعي لمواجهة سوء الطقس

«محمد وشيماء» يحتفلان بزفافهما على كورنيش بني سويف تحت الأمطار.. فيديو

العثور على جثة شاب ملقاة في زراعات بني سويف بها آثار جروح

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي فى بني سويف

مجازاة مهندس و3 قيادات بـ«تعليم بني سويف» لمخالفة خطوط السير

شهامة «عياد وإسحق» أنقذت فتاة من الغرق في بني سويف
بقلم عمرو رجب