«التعليم العالي»: فتح التسجيل بتنسيق المرحلة الرابعة للجامعات الخاصة

أعلنت وزراة التعليم العالي و البحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، عن فتح باب التسجيل لرغبات تنسيق المرحلة الرابعة للجامعات الخاصة، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2020-2021، أو مايعادلها من شهادات، وذلك وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الأخيرة، والتي شهدت تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بعدد من القطاعات العلمية والنظرية عن التنسيق المعلن الفترة الماضية وقت انطلاق تنسيق الجامعات الحكومية.

الجامعات الخاصة: انطلاق تنسيق المرحلة الخامسة الثلاثاء المقبل

وكشف المجلس الأعلى للجامعات الخاصة عبر الموقع الإلكتروني الموحد لتنسيق الجامعات الخاصة، عن أنه من المقرر أن يتم إتاحة تنسيق المرحلة الخامسة للتقدم والالتحاق بالجامعات الخاصة يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 22/2/2022، موضحة أن التقديم لتنسيق الجامعات الخاصة يتم من خلال الموقع الإلكتروني، وبعد انتهاء فترة التسجيل يتم ترشيح الطلاب على الكليات المختلفة، وفقا للحدود الدنيا للكليات، وبما يتماشى مع الأعداد المقررة لكل كلية.

55% الحد الأدنى للقدم للجامعات الخاصة

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات الخاصة أن التقديم للكليات الخاصة متاح فقط لجميع الطلاب المصريين الحاصلين على مجموع ثانوية عامة بنسبة مئوية 55%، أو أكثر لعامين 2021 و2020، خاصة للفئات ممن لم يتم قبولهم في إحدى الجامعات الأهلية أو الخاصة.

وفي السياق ذاته، استقبلت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية اليوم الطلاب في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، للعام الجامعي الجاري، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد- 19»، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي، وكذلك الحصول على تطعيم كورونا كشرط للدخول.