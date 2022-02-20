حصاد أول أسبوع لتطبيق «فصل المتعاطي»: 25 حالة إيجابية «ترامادول ومورفين»

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه جرى الكشف على 2877 موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة، وذلك وفق نتائج لجان الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين «موظفين، عمال، سائقين» بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، بعد أول أسبوع من تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المواد المخدرة.

انخفاض نسب التعاطي من 8% إلى 1%

ولفتت القباج وفق بيان للصندوق، أنه ثبت تعاطى وجود 25 حالة تعاطى، حيث انخفضت النسبة من 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 إلى 1% حاليا بعد تطبيق القانون، مشيرة إلى أن أبرز مواد التعاطي هى «الترامادول والمورفين»، وأنه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون.

توفير الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة

وجددت نيفين القباج الدعوة لمرضى الإدمان للتقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان «16023»، حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، مشيرة إلى أنه يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما انه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل‪ .‬

تكثيف حملات الكشف عن المخدرات

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ، مؤكدا أن من ضمن الحالات الإيجابية التى تم رصدها خلال أول أسبوع من تطبيق القانون 3 حالات هروب من لجان الكشف وحالتين «امتناع عن التحليل»، وتم معاملتهم مثل الحالات الإيجابية.

وأكد أن من يمتنع عن ‘جراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان، يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل، لافتا الى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة.

وأوضح «عثمان» أن الخط الساخن للصندوق تلقى 1000 اتصالا هاتفيا من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان بعد تطبيق القانون، مشيرا إلى أنه يتم اعتبارهم مرضى وتقديم كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.

500 ألف موظف خضع للكشف عن التعاطي

وتابع عثمان أنه على مدار الثلاثة سنوات الماضية خضع 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات، حيث انخفضت نسبة التعاطي من 8% فى بداية حملات الكشف فى مارس 2019 إلى 1.7% في 2021، نتيجة تكثيف الحملات، ومع تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات انخفضت نسبة التعاطي فى أول أسبوع من تطبيق القانون الى 1%.