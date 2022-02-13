«مكافحة الإدمان»: وفرنا خدمات العلاج لأكثر من 10 آلاف موظف بالحكومة

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الإجراءات الرادعة التي تقوم بها الدولة لمنع انتشار وتداول المواد المخدرة، لها عظيم الأثر في قله نسبه المتعاطين، كما يعتبر زيادة التفاعل المجتمعي مع الخدمات التي تقوم بها الدولة للعلاج، يعتبر هو الأساس: «مريض الإدمان بات يتقدم طواعية للعلاج، ووفرنا خدمات العلاج لأكثر من 10 آلاف موظف بالحكومة تقدموا طواعية للعلاج، والإجراء الرادع مش كفاية».

«عثمان»: الإدمان يزيد نسب حوادث الطرق 3 أضعاف

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة له عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، أنه ووفقا للأمم المتحدة فإن الشخص الذي يباشر عمله تحت تأثير المخدرات دائما ما تزيد نسبة الحوادث بسببه على الطرق لأكثر من 3 أضعاف المعدلات الطبيعية، لافتا إلى أن المراحل التي يقوم بها الصندوق في حملات الكشف تعتبر الأولي منها ككاشف استدلالي، وفي حال تبين شبهة التعاطي فيتم تحريز العينة وتحويلها إلى معامل وزارة الصحة أو أحد المراكز المعتمدة.

وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن أكثر العناصر إيجابية خلال تلك الفترة هو تقدم عدد كبير من المدمنين من أجل العلاج بين فئة السائقين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما أن مصر ملتزمة بإجراء مسح كامل وشامل أمام الأمم المتحدة لمشكلة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة كل 5 سنوات، وخلال البحث الذي تم إجراؤه عام 2014/2015 وصلت نسب التعاطي في مصر إلى 10%، ونسب الإدمان وصلت لـ3.3%.

انخفاض نسب الإدمان في مصر

وأكد «عثمان» على أنه في البحث الأخير الذي تم إجراؤه بين عامي 2020/2021 فقد وصلت نسب التعاطي لـ5.9%، ونسب الإدمان تدنت من 3.3% إلى 2.4%: «مازلنا أعلى من المعدلات العالمية، ومع مزيد من الحملات وإجراءات التوعية والمراكز العلاجية ستكون النسب أفضل مما هي عليه حاليا، وزاد متوسط الأشخاص الراغبين في العلاج سنويا إلى 140 ألف مواطن».