التضامن: زيارات منزلية لتوعية الأسر بأضرار الإدمان والعلاج مجانا

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان، في منطقة سن العجوز بحدائق أكتوبر خلال الشهرين الماضين، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التضامن الاجتماعي، بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة «بديلة العشوائيات».

تنفيذ برامج التوعية في الأسمرات والمحروسة

ذكرت القباج، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه يتم تنفيذ برامج التوعية أيضا في مناطق: الأسمرات، المحروسة، روضة السيدة، إسطبل عنتر، بشاير الخير، حي الضواحى بمحافظة بورسعيد.

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وأوضحت أنه تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني منطقة سن العجوز، خاصة الشباب والمراهقين، وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات.

وأشارت إلى أن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة بحدائق أكتوبر وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية.

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زيارات منزلية لرفع وعي المواطنين

ذكرت وزيرة التضامن أن الزيارات المنزلية استهدفت رفع وعي قاطني منطقة سن العجوز بأخطار تعاطى وإدمان المواد المخدرة وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات الخط الساخن 16023 على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل.

وتستهدف الزيارات المنزلية، حث مرضي الإدمان منهم على التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق، كما تضمنت الأنشطة برامج الوقاية الأولية عن طريق التوعية من خلال الاتصال المباشر وتخصيص مقر دائم للصندوق بمنطقة سن العجوز.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم تنفيذ برامج توعوية متكاملة عن أضرار الإدمان تستهدف المراحل العمرية المختلفة لبناء المهارات الحياتية للنشء والشباب بهدف تمكينهم من رفض ومقاومة إغراءات الوقوع في براثن المخدرات.

وتعتمد البرامج على تدخلات وأنشطة توعوية تستند الأسلوب العلمي وتعتمد المعايير الدولية في تصميمها وتنفيذها، بجانب تنفيذ سلسلة من ورش الحكي والأنشطة الفنية التي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية بشكل جذاب، وكذلك طباعة المطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها علي المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج.

ولفت «عثمان» إلى أنه يتم تنفيذ ورش حكي للأطفال من خلال استخدام أساليب غير تقليدية، وإعداد مسابقات فنية وثقافية للشباب بالمراحل العمرية المختلفة لتسليط الضوء على أضرار المخدرات.

تجهيز عيادة لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية

وفيما يتعلق بخدمات العلاج والتأهيل، أشار مساعد وزيرة التضامن إلى أنه تم تجهيز عيادة تابعة للخط الساخن لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية من أبناء منطقة سن العجوز والمناطق المجاورة، وتقديم المشورة والإحالة لتلقى العلاج في المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن 16023، مع وضع برنامج عمل الفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادة، التي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض.

واستقبلت العيادة 188 مريض إدمان «جديد ومتابعة» من طالبي خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان بمنطقة سن العجوز والمناطق المجاورة: الهرم، فيصل، ميدان الرماية، 6 أكتوبر، وتمثلت الخدمات في: المشورة، الدعم النفسي، العلاج، وتم إحالة الحالات المرضية للمراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن وتلقوا الخدمة مجانا وفي سرية تامة.