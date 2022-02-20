التعليم تعلن شروط وضوابط المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط وضوابط التقديم في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022، كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة للعام الدراسي الحالي 2022/2021، الذي بدأ باب التقديم له يوم الأربعاء الماضي ويستمر حتى يوم الخميس 24 فبراير.

وقالت وزارة التعليم إن يوم السبت 11 يونيو سيكون موعدا لامتحانات الثانوية العامة، طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

8 شروط للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية شروط وضوابط المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022 وهي كالتالي:

- الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة.

- أن يكون كل من (رئيس اللجنة / وكيل اللجنة ) شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين (معلم أول أ على الأقل).

- الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين.

- خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة إشرافية داخل لجنة الادارة أو لجنة النظام والمراقبة رئيس قسم (حجرة) أو وكيل قسم (حجرة).

- توافر سمات شخصية وقيادية تساهم في النهوض بالعمل.

- ألا يكون شاغلا لوظيفة مدير عام حرصا على الصالح العام .

- ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها.

- ألا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

موانع المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم، موانع المشاركة في أعمال امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة وهي كالتالي:

- الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة.

- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

- أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.