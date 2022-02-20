المدارس تبدأ استلام الاستمارات الإلكترونية للثانوية العامة 2022

بدأت المدارس الثانوية علي مستوي الجمهورية، اليوم الأحد، من استلام الاستمارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين للامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والتي فتح باب التسجيل لها يوم 25 يناير الماضي علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة، علي الموقع الإلكتروني يوم الخميس 24 فبراير الجاري.

3 مارس آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن أخر موعد لتسليم الطلاب المنتظمين الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس 3 مارس، و يوم الخميس الموافق 7 أبريل القادم لطلاب المنازل، مؤكده أنه لن يتم قبول استمارة أي طالب تخلف عن هذه المواعيد مهما كانت الأسباب.

وقالت الوزارة، أن يتم تسليم الاستمارة بكل مشتملاتها، أصل شهادة الميلاد وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب وثلاث صور حديثة للطالب، علي أن تكون مطابقة للصورة بالاستمارة ومدون عليعا اسم الطالب بالكامل أسفل الصورة وخلفها لشهادة الميلاد وتختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية.

إقرار بتوقيع الطالب وولي الأمر بعدم حيازة محمول

وشددت وزارة التعليم، علي المدارس بمراجعة الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة الالكترونية والخاص بعد حيازة المحمول أو أي أجهزة إليكترونية أخري داخل لجنة سير الامتحان بعد إطلاعه علي القرار الوزاري .

كما شددت الوزارة، علي المدارس الثانوية بمراجعة استمارات الطلاب ومراجعة المواد التي سوف يؤدي بها الطالب امتحانه فيها للشعبتين الإدبية والعلمية «علوم ورياضة» ، والبيانات الخاصة لكل طالب وصحتها «الشعبة، اللغة الأجنبية الأولي، اللغة الأجنبية الثانية، الديانة، المواد المترجمة، مواد الرسوب».

وطالبت الوزارة، الإدارات التعليمية، بالتأكد من قيد الطلاب بالمدارس الخاصة بمصروفات، ومراجعة صحة حصول الطلاب علي إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.