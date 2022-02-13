موانع المراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2022: منها الإحالة لمحاكمة تأديبية

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات النهائية، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، المنتظر أن تبدأ 11 يونيو المقبل، إذ انتهت الوزارة، من مرحلة تسجيل وتحديث بيانات الأعضاء المتقدمين للمشاركة في الامتحانات، ومن المقرر بدء المقابلات للمرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ومديري مراكز توزيع أسئلة على مستوى الجمهورية خلال ساعات.

التعليم تحدد موانع المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم، موانع المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022، منها من صدر في حقه قرار فعلي بالجزاء خلال امتحانات الثانوية العامة العام الماضي، لا يحق له الترشح للمشاركة في الامتحانات، إضافة إلى درجات القرابة التي تمنع المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة، وهى الدرجة الأولى، وتشمل «الأب والأم والأبناء والزوج والزوجة».

وتابعت، أن درجة القرابة من الدرجة الثانية، وهى: «الأخ والأخت والجد والجدة والأحفاد»، والدرجة الثالثة، وتشمل «أبناء الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وأبناء الأحفاد»، والدرجة الرابعة، وهي «أبناء الأخ والأخت وأبناء العم والعمة وأبناء الخال والخالة».

الإحالة للمحاكمة التأديبية يمنع صاحبها من المشاركة في امتحانات الثانوية العامة

قالت وزارة التربية والتعليم، إن من تم إحالته للمحاكمة الجنائية أو التأديبية لا يحق له الترشح للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022، موضحة أن موانع المشاركة في أعمال الامتحانات تسري على كل من يشارك في أعمال الامتحانات من رئيس كنترول أو رئيس امتحانات أو رئيس لجنة تقدير درجات أو رئيس مركز توزيع وتجميع كراسات الامتحان.

وزير التعليم: عقد امتحانات الثانوية العامة في لجان بالمدارس

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 ستعقد في لجان مراقبة كاملة في المدارس، ولا يمكن بأي حال من الأحوال عقدها في المنازل، بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون، موضحا أنه سيتم تأجيل الامتحانات لأى طالب مصاب بفيروس كورونا، للدور الثاني بكامل الدرجات، شريطة تقديم المستند الطبي الرسمي لحالة الطالب وقت الامتحانات.

أوميكرون لن يكون عائق لعقد امتحانات الثانوية العامة

وأوضح شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن متحور كورونا الجديد أوميكرون، لن يكون عائقا لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، في المدارس، إذ سيجري تعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية، علاوة على تقليل أعداد الطلاب داخل اللجنة الواحدة، إضافة إلى إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.