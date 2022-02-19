مصرع شاب وتدمير 4 سيارات في حادث على «وصلة دهشور»

لقي شاب مصرعه وأصيب آخرون في حادث سير مروع على طريق وصلة دهشور، وتبين من التحريات أن الحادث ناتج عن اصطدام سيارة «bmw» بـ4 سيارات ما تسبب في موت شاب وإصابة 4 آخرين، بإصابات بالغة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

اختلال عجلة القيادة

وأفادت معاينة الشرطة للحادث، أن سائق سيارة ملاكي كان يقود سيارته بسرعة كبيرة وعندما اختلت عجلة القيادة في يده اصطدمت بالسيارات أمامه، فأحدث تلفيات كبيرة في تلك السيارات.

الكشف الطبي

تم نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى، وصرحت النيابة بدفن جثمان الشاب بعد توقيع الكشف الطبي عليه، وموافاة النيابة العامة بنتائجه، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها حول الحادث، كما تحفظت على السائق المتسبب في الحادث.

وفاة شابين في حادث مننشأة القناطر

وفي سياق متصل، وقع حادث سير آخر الأسبوع الماضي، حيث انقلبت سيارة ميكروباص من أعلى الطريق الدائري في منشأة القناطر في الجيزة، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق في الواقعة.

وتوجه أعضاء من النيابة العامة إلى المستشفى لسؤال المصابين ممن تسمح حالتهم الصحية عن تفاصيل وملابسات الحادث، وبسؤالهم تبين وجود إحدى البنايات على الطريق، غير واضحة ويظهر آثارها بوضوح في وقوع الحوادث ليلا.

سبب الحادث

وتبين أن سبب الحادث وفقاً لتحريات المباحث، هو ظهور إأحدى البنايات غير الواضحة أثناء السير ليلا وعندما حاول السائق تفاديها اختلت عجلة القيادة بيده مما أسفر عن انقلاب السيارة.

بداية البلاغ

كانت غرفة عمليات المرور قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص من أعلى الطريق الدائري الإقليمي، انتقل على إثره رجال المباحث إلى مقر الحادث، وتبين انقلاب السيارة قبل محطة رسوم الخطابة في الطريق المتجه إلى بنها مما أسفر عن مصرع شخصين من مستقلي السيارة وإصابة 7 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.