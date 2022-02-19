سيارات الإغاثة المرورية تواصل شفط مياه الأمطار من الشوارع

دفعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والدراجات البخارية والأوناش، كذلك التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

تواجد مروري على الطرق السريعة

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بالتواجد المروري الفعال والجدي علي الطرق السريعة في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من الطقس غير المستقر والأمطار على الطرق السريعة والساحلية، تحت إشراف اللواء خالد عزب مساعد الوزير لقطاع المرور الحماية المدنية.

رقم الإغاثة في حال الطوارئ

وتخصص الإدارة العامة للمرور رقم الإغاثة (01221110000) وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظاً علي سلامتهم.