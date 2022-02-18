غدا.. إتاحة الجرعة المُعززة الثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا بالجامعات

أنهت كل الجامعات الحكومية والخاصة استعدادتها للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 المقرر انطلاقه غدا السبت، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مع التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد.

ووجَّه الأعلى للجامعات بضرورة البدء في إتاحة الجرعة المُعززة الثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا بالجامعات لكل مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أصحاب الأمراض المزمنة، بنقاط التطعيم المتاحة بالكليات، وكذلك التأكيد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بدءا من غد السبت تستقبل مختلف الكليات الطلاب في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، لافتا إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، أبرزها تخصيص عدد من الفرق الطبية للكشف وفحص الطلاب أثناء الدخول للجامعة، وكذلك التأكيد على ضرورة الدخول بالكمامة وبشهادة التطعيم ضد المرض لأي شخص، منوها بأن الجامعة وفرت جرعات التطعيم التنشيطية بالأماكن المخصصة لمنح التطعيمات بمختلف الكليات، منوها بأن الجامعة بدأت اليوم الجمعة في تسكين الطلاب بالمدن الجامعية بنين وبنات.

جامعة المنيا: انتهاء استعدادات الدراسة وتسكين طلاب المدن الجامعية

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، أنه تتفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم بدءا من غد انطلاق أول أيام الدراسة للفصل الدراسي الثاني توفير الجرعات التنشيطية التعزيزية لفيروس كورونا بجميع النقاط، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بالدراسة وتسكين طلاب المدن الجامعية، لافتا إلى أنه جرى الإعلان عن كل جداول المحاضرات والسكاشن للكليات المختلفة مع مراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي وضرورة إلزام جميع منسوبي الجامعة بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي والكليات.