أغنية «تقول تبغاني» لأصالة تتخطى المليون مشاهدة على يوتيوب «فيديو»

تخطت أغنية الفنانة السورية أصالة نصري الجديدة «تقول تبغاني»، حاجز المليون مشاهدة خلال ساعات من طرحها عبر منصة الفيديوهات يوتيوب.

تفاصيل أغنية تقول تبغاني

أغنية «تقول تبغاني»، كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان بندر سعد وتوزيع عصام الشرايطي، وبالتعاون مع شركة روتانا، وأهدتها أصالة لزوجها فائق حسن في عيد الحب.

كلمات أغنية تقول تبغاني

وجاءت كلمات أغنية تقول تبغاني كالتالي:

تقول تبغاني وتبغيني ماجيك

اجيك لوني على الكوع ماشي

اسرع من الطرف لرتد لاجيك

وجيك لوني طريح الفراشي

يالي تبشرني بصبحك لياليك

يالي حيات العمر دونك ولا شي

كانك تشوف اني معزك ومغليك

فعرف ترا روحي عشانك بلاشي

حفل أصالة في دبي

وتستعد أصالة لإحياء حفل القرية العالمية في مدينة دبي 25 فبراير الجاري، الذي تقدم خلاله مجموعة مميزة ومختارة من أجمل أغانيها لجمهور الإمارات والجاليات العربية ليستمتعوا سويا بكل ما تقدمه، ثم يلي هذا الحفل عدد من الجولات والحفلات الأخرى بالمنطقة العربية.

يذكر أن أصالة طرحت مؤخرا ألبوم خليجي بعنوان «لا تَشْكُ للناس»، بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وهو من ألحان الموسيقار طلال، وتضم أغنياته «لا تَشْكُ للناس»، وهي من كلمات كريم العراقي، وتوزيع يحيى الموجي، و«سلطان المحبة»، وهي من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله، وتوزيع موسيقي حسام كامل.

وضم أيضا أغنية «يا شايفين أنفسكم»، كلمات عبد الله بودله، وتوزيع سيروس، و«أنا دخيل الله»، وهو من كلمات سعود البابطين، وتوزيع ميثم علاء الدين.