تغيير اسم فيلم «ميني بار» إلى «دولارات دولارات»

كشف المخرج محمد خضري، عن تغيير اسم «ميني بار»، ليتحول إلى «دولارات دولارات»، قبل طرحه في السينمات خلال الفترة المُقبلة، إذ جرى الانتهاء من تصويره بشكلٍ نهائي مؤخرًا.

لم يتحدد موعد طرح الفيلم في السينمات

أوضح المخرج محمد خضري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنّ الفيلم الذي يلعب بطولته الفنان نضال الشافعي، صار اسمه «دولارات دولارات»، إذ لم يتحدد بعد الموعد النهائي لطرحه في السينمات.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم «دولارات دولارات»، طرحت الأغنية الدعائية للعمل، قبل أيام، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث تحمل اسم فدان خيانة، وهي من غناء أمين خطاب.

وتقول كلمات أغنية فدان خيانة:

سابك تعيش لوحدك.. مالوش يعيش الحلو معاك

ويا ريت تسامحيني يا نفسي عشان ياما جيت علي نفسي

آآمن مين يا دنيا وناسك غدارين

عايشين في دور الملايكة لكن دول شياطين

مش ​​هانت لا دي اتهانت العشرة ويا السنين

ودوني أرض تانية وهاتولي بشر سالكين

هاتولي حد صافي يكون نضيف ويحبني

هاتووولي حد سالك مش في المهالك يزوقني

هاتولي قلب مخلص يكون بيخلص

ويشتري مشوفتش غير مليانة حقد بتفتري

مشوفتش غير سواد و كاسات عذاب بتتملي

فاياريت تسيبوني في حالي علشان أنا جايب أخري

ده أنا عمري ما كنت أناني علشان ويا تتجاحدو

مش ​​باقي خلاص مش باقي واللي يبيع مش هنهدلو

فيلم «دولارات دولارات»، من بطولة صلاح عبدالله ونضال الشافعي ومنة فضالي وعلاء مرسي وأمينة وراندا البحيري ومدحت تيخا وطاهر أبوليلة ومحمد أوتاكا وحسن عبدالفتاح وشيما الحاج وآخرين، وهو من إخراج محمد الخضري، وإشراف على الإخراج عادل الأعصر، وإنتاج مدحت سعد.