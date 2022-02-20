الاستعدادات الأخيرة لمعرض «زهور الربيع».. 220 شركة ومؤسسة تنتظر الافتتاح

تفقد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، الاستعدادات النهائية، لافتتاح معرض زهور الربيع في نسخته رقم 89، التي تنظمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، بداية من السبت المقبل وحتى 31 مارس المقبل.

واطمأن «عزوز» على جاهزية المعرض والترتيبات النهائية، تمهيدا لافتتاح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي له، يرافقه عدد من الوزراء والمحافظين، وسفراء عدد من الدول بالقاهرة.

عزوز يلتقي بالعارضين ويستمع لهم

والتقى رئيس قطاع الإرشاد الزراعي خلال جولته بعدد من العارضين، واستمع إليهم، حيث وجه إدارة الحديقة بتوفير جميع سبل الراحة لهم، والتيسير عليهم، للخروج بمعرض جيد يليق بمصر ومكانتها، في هذا المجال.

وأكد «عزوز» ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتوفير كواشف الحرارة على بوابات الدخول، والتزام العارضين والزائرين بارتداء الكمامات، فضلا عن توفير مواد التطهير والتعقيم في أرجاء الحديقة وبكافة الاجنحة بشكل مستمر.

220 عارضا خلال العام الجاري حتى الآن

وقال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إن عدد العارضين هذا العام بلغ حتى الآن، نحو 220 شركة من منتجي الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى بعض المؤسسات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

يذكر أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، كذلك يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته المواطنين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.