مواعيد عرض اللعبة الجزء الثالث والقناة الناقلة.. من السبت إلى الأربعاء

روّج أبطال مسلسل «اللعب مع الكبار» من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للعمل، ما دفع الجمهور للبحث عنه لمعرفة مواعيد عرض اللعبة الجزء الثالث، والقناة الناقلة.

مواعيد عرض اللعبة الجزء الثالث «اللعب مع الكبار»

وأطلقت منصة «شاهد» مواعيد عرض اللعبة الجزء الثالث، حيث تبدأ من اليوم الأحد 20 فبراير، وبالفعل تم طرح أولى حلقات العمل من خلال المنصة، ويذاع من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع.

وتضمنت أحداث الحلقة الأولى من الجزء الثالث لمسلسل «اللعبة 3.. اللعب مع الكبار»، هروب وسيم ومازو، من السجن، كما يحاول مديرو اللعبة للعودة للسجن حتي يتمكنوا من الحصول على براءتهم والخروج منه بشكل رسمي.

تفاصيل «اللعبة 3.. اللعب مع الكبار»

تدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل «اللعبة 3.. اللعب مع الكبار»، عن صديقين منذ الطفولة وسيم ومازو، ويجسدهما هشام ماجد وشيكو، بينما يتنافسان الثنائي دائما ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

يقوم ببطولة مسلسل «اللعبة 3.. اللعب مع الكبار»، نخبة من نجوم الكوميديا من بينهم هشام ماجد وشيكو، ومي كساب، ومحمد ثروت، وعارفة عبد الرسول، وأحمد فتحي، وتستمر معهم بالجزء الثالث رانيا يوسف التي انضمت بالجزء الثاني، بجانب ميرنا جميل، من تأليف فادي أبو السعود وأحمد والي، إخراج معتز التوني.

عرض الجزء الأول و الثاني لمسلسل «اللعبة» على القنوات التليفزيونية، بجانب المنصات، حيث حصدت قناة «mbc» على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن الجزء الثاني من العمل في أحد المهرجانات الفضائية.

بينما يعرض الجزء الثالث من مسلسل «اللعبة 3.. اللعب مع الكبار» على منصة «شاهد vip»، ومازال حتى الآن لم يعلن عن عرضه على أي قناة أخرى.