«آثار عين شمس» تنهي استعدادات الترم الثاني.. و100% حصلوا على اللقاح

صرح الدكتور ممدوح الدماطي، عميد كلية الآثار، أن الكلية استعدت لاستقبال طلابها لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2021/2022، الذي ينطلق يوم الأحد 20 فبراير 2022.

استقبال الطلاب تزامنا مع الفصل الدراسي الثاني

ووجه «الدماطي» الشكر لإدارة الجامعة ممثلة فى الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على ما تقدمه الجامعة من دعم لإدارة الكلية وتوفير كافة التسهيلات لطلابها، وأضاف الدماطي أن إدارة الكلية تتقدم بالتهنئة لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والموظفين وسائر منتسبيها، بمناسبة بداية الفصل الدراسي الثاني مع خالص التمنيات للجميع بالتوفيق والسداد.

استعدادات كلية الآثار للفصل الدراسي الثاني

ومن جانبه قال الدكتور حسام طنطاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إن استعدادات الكلية لبدء الدراسة تضمنت إعلان ونشر جداول المحاضرات عبر وسائل التواصل المختلفة سواء العادية ممثلة في لوحة الإعلانات بالكلية أو الإلكترونية مثل الصفحة الرسمية والمجموعات الطلابية والموقع الرسمي للكلية قبل أسبوعين، والانتهاء من إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول مبكرا وقبل بداية إجازة منتصف الفصل الدراسي مما يمنح الطلاب الوقت اللازم للانتهاء من الإرشاد الأكاديمي وتسجيل المقررات إلكترونيا خلال الأسبوعين المحددين من بدء الدراسة.

نسبة التطعيم داخل كلية الآثار

وأضاف وكيل الكلية، أن نسبة تطعيم طلاب مرحلة البكالوريوس بلغت 100% وفقا للشهادات المعتمدة التى قدمها الطلاب وتثبت تلقيهم جميعا اللقاح المضاد لفيروس COVID-19.

وكشف حسام حسني، أمين الكلية، عن الانتهاء من تجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الكلية وعمليات التطهير المستمر.