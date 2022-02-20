سفير الأردن بالقاهرة: سنوقع مع مصر 5 اتفاقيات

قال السفير أمجد العضايلة، سفير الأردن في القاهرة، إن اللجنة المشتركة بين مصر والأردن تنعقد باستمرار منذ أكثر من 30 سنة بسبب العلاقات المتجذرة بين البلدين، مبينا أن مصر شهد اليوم إنجازات هائلة، لافتا إلى أن الأردن شهد تطورا كبيرا أيضا هذه الأيام.

توقيع 5 مذكرات تفاهم في المستقبل

وأضاف «العضايلة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن البلدين يسعيان لزيادة الاستثمار فيهما وسيتم توقيع 5 مذكرات تفاهم لدعم أعمال اللجنة، موضحا أن العلاقات قوية ومتينة وهناك تعاون ثلاثي بين الأردن ومصر والعراق وسيتوسع أكثر الفترة المقبلة.

أهمية ملف الطاقة والقضية الفلسطينية

وأوضح سفير الأردن في القاهرة، أن ملفات الطاقة والربط الكهربائي سيكون أكثر المشاريع أهمية، لافتا إلى أن نقل الطاقة بين البلدين وإفادة الدول العربية أمر مهم، وكذلك التعاون في مجال التنمية الاجتماعية وكذلك المجال الزراعي، مشيرا إلى أن هناك توافقا على المستوى السياسي، خاصة في قضية فلسطين، قضية العرب الأولى، موضحا أن هناك تنسيقا مصريا أردنيا، لدعم الأشقاء في فلسطين لدعم هذه القضية وإقامة دولة فلسطينية تطبيقا لمبدأ حل الدولتين.

لقاء مصري أردني

والتقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم، يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، مستعرضين سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.